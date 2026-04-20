< sekcia Regióny
Zdravie detí v MŠ A. Mišúta v Prievidzi podporujú i saunovaním
Každá trieda navštevuje saunu jedenkrát týždenne podľa harmonogramu.
Autor TASR
Prievidza 20. apríla (TASR) - Zdravie detí v Materskej škole (MŠ) na Ulici A. Mišúta v Prievidzi podporujú i saunovaním. Pravidelnú aktivitu vo svojich priestoroch ponúka škôlka ako jediná v meste. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Saunovanie je u nás pevnou súčasťou života detí. Nejde len o zaujímavú aktivitu, ale najmä o podporu zdravia. Z našej praxe vieme, že deti, ktoré sa pravidelne saunujú, bývajú menej choré a lepšie zvládajú zmeny počasia,“ uviedla riaditeľka Silvia Bošnovičová.
Každá trieda navštevuje saunu jedenkrát týždenne podľa harmonogramu. Celý proces je prispôsobený veku detí a uskutočňuje sa pod dohľadom pedagogických zamestnancov. „Samotné saunovanie sa koná v opakujúcich sa cykloch, deti strávia približne päť minút v saune, po ktorých nasleduje sprcha letnou vodou a ochladenie sa v bazéniku. Tento cyklus sa opakuje trikrát, čím sa dosahuje postupné a efektívne otužovanie organizmu,“ priblížila Beňadiková.
Dôležitou súčasťou procesu je podľa nej aj pozitívna atmosféra, deti sa na saunovanie tešia a vnímajú ho ako prirodzenú a zábavnú aktivitu.
„Kľúčové je vytvoriť u detí pozitívny vzťah k saunovaniu. Využívame citlivý pedagogický prístup, deti postupne zoznamujeme s prostredím a všetko im vopred vysvetľujeme. Veľmi dobre sa nám osvedčilo zapájať najskôr smelšie deti, ktoré potom prirodzene motivujú ostatné,“ doplnila riaditeľka školy.
Aktivita podľa odborníkov posilňuje imunitný systém a znižuje chorobnosť, pôsobí preventívne proti ochoreniam dýchacích ciest, podporuje otužovanie organizmu a jeho adaptáciu na zmeny teploty, zlepšuje krvný obeh a termoreguláciu, ako i prispieva k psychickej pohode a relaxácii.
MŠ na Ulici A. Mišúta pripravila pre rodičov a deti i Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok (23. 4.) od 15.00 h do 16.00 h. Návštevníci si budú môcť prezrieť priestory školy, triedy, ale aj saunu. Súčasťou podujatia bude aj sprievodný program či hry pre deti.
