Zmodernizovaná tržnica v Prievidzi ponúkne malé tematické blšie trhy
Autor TASR
Prievidza 11. mája (TASR) - Zmodernizovaná tržnica na sídlisku Píly v Prievidzi ponúkne od konca mája malé tematické blšie trhy. Návštevníci si na nich budú môcť zakúpiť tematický tovar so zberateľským, ručne vyrobeným alebo second-hand charakterom. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Podujatia sa budú konať v zrekonštruovanej tržnici vždy od 14.00 h do 18.00 h. Každý termín bude venovaný inej téme, 30. mája to budú knihy a hudba, 27. júna starožitnosti a poklady z povál, 26. septembra oblečenie, topánky a kabelky a 31. októbra ručne vytvorené výrobky,“ konkretizovala Beňadiková.
Na trhoch sa podľa nej bude predávať výlučne tematicky zameraný tovar so zberateľským, ručne vyrobeným alebo second-hand charakterom. „Účasť pre predajcov je bezplatná, počet miest je však obmedzený. Záujemcovia o predaj sa môžu prihlásiť Kultúrnemu a spoločenskému stredisku v Prievidzi prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky,“ dodala.
