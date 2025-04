Prievidza zníži na Malonecpalskej ulici rýchlosť, upraví tam i dopravu

Prievidza 7. apríla (TASR) - Mesto Prievidza pristúpi v prvej polovici apríla k reorganizácii dopravy na Malonecpalskej ulici. Úpravou dopravného značenia a vytvorením nových ochranných prvkov sleduje zvýšenie bezpečnosti žiakov a chodcov najmä v okolí školy. Na úseku samospráva zníži rýchlosť, zavedie tam i čiastočne obojsmernú premávku. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.



Viceprimátor a predseda komisie dopravy, životného prostredia a rozvoja mesta pri mestskom zastupiteľstve Michal Dobiaš priblížil, že cieľom úpravy dopravného značenia na dotknutom úseku, obzvlášť v okolí základnej školy (ZŠ), je upokojenie dopravy.



Samospráva v tejto súvislosti pristúpi k zníženiu rýchlosti na ulici prostredníctvom zvislého dopravného značenia na maximálnu povolenú rýchlosť 30 kilometrov za hodinu. „Rovnako dôjde k vytvoreniu ochranných dopravných ostrovčekov na dotknutých križovatkách a pred priechodom pre chodcov pri ZŠ,“ doplnila Beňadiková.



Existujúci priechod pre chodcov podľa nej mesto presunie pred vjazd do ZŠ a súčasne z dôvodu zvýšenia jeho bezpečnosti pred priechodom umiestni spomaľovacie taniere. „V celom riešenom úseku bude vodorovným dopravným značením vyznačený parkovací pruh. V blízkosti vjazdu do ZŠ zrealizujeme cikcak čiaru, kde bude dovolené napríklad krátke zastavenie vozidla na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie žiakov,“ ozrejmila.



Novinkou na Malonecpalskej ulici je tiež zavedenie čiastočne obojsmernej cesty, to znamená, že premávku cyklistov mesto povolí v oboch smeroch a premávku ostatných účastníkov povolí len v jednom smere.



„Samospráva tak zavádza nové dopravné opatrenia, aby chránila chodcov, cyklistov aj vodičov v okolí základnej školy,“ skonštatovala Beňadiková.