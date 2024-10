Prievidza zrekonštruovala cvičebné priestory v ZŠ s MŠ Dobšinského

Prievidza 7. októbra (TASR) - Samospráva Prievidze zrekonštruovala cvičebné priestory v Základnej škole s materskou školou (ZŠ s MŠ) na Ulici P. Dobšinského. Obnovou prešli malá i veľká telocvičňa, náraďovňa a herňa, súčasťou projektu bolo i zriadenie toaliet pre imobilných. Investíciu financovala radnica z Fondu na podporu športu a vlastných zdrojov, ďalšie financie išli z rozpočtu školy.



Rekonštrukcia konkrétne zahŕňala výmenu paluboviek v telocvičniach, podlaha sa obmenila aj v herni, v náraďovni prešla úpravou pôvodná drevená podlaha. V herni samospráva vymenila i pôvodné drevené obklady. S rekonštrukciou začal vybraný dodávateľ v máji a dokončil ju v tomto období.



Primátorka Katarína Macháčková priblížila, že mesto projektom nadväzuje na spojenie školy na Ulici P. Dobšinského a Ulici P. J. Šafárika. "Vtedy sme sľúbili, že vytvoríme lepšie podmienky pre deti a práve týmto projektom ukazujeme, že sa nám to podarilo," uviedla Macháčková.



Investíciu samospráva podľa nej financovala z dotácie z Fondu na podporu športu vo výške 80.450,96 eura, ktorá pokryla náklady vo výške takmer 50 percent. Zvyšná suma išla z rozpočtu mesta. "Niektoré drobné úpravy z projektu zabezpečila škola z vlastných ušetrených prostriedkov," ozrejmila primátorka.



Letné mesiace využili v škole i na ďalšie rekonštrukcie. "Na prvom a druhom podlaží sa vymenili chodbové okná, pre triedy prvého stupňa ZŠ sa vyrobil a namontoval nový nábytok, všetky miestnosti v priestoroch telocvične dostali nové dvere so zárubňami, na prvom poschodí sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia tried a chodieb, pričom rekonštrukcia chodieb sa realizovala aj v časti telocviční," vymenovala riaditeľka ZŠ s MŠ Miriam Bencová.



Investície podľa nej priniesli v prvom rade zväčšenie priestorov a zmenu dispozície, priestor na telesnú výchovu i prenájmy sa zväčšil i tým, že škola vytvorila novú zrkadlovú sálu. "V priestoroch telocviční pribudla zase policová stena na odkladanie športového náradia a zabezpečené kovové skrine," doplnila.



Škola chce zrealizovať i ďalšie úpravy. "Plánujeme zrekonštruovať šatňový priestor, kde je potrebné vymeniť vodovodné batérie, sprchy a podobne," avizovala Bencová.