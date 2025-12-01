< sekcia Regióny
Prievidza zrekonštruovala lávku ponad železnicu na sídlisku Zapotôčky
Primátorka Katarína Macháčková ozrejmila, že samospráva modernizáciou lávky zvýšila bezpečnosť, predĺžila životnosť konštrukcie a skvalitnila pohyb medzi dôležitými časťami mesta.
Prievidza 1. decembra (TASR) - Mesto Prievidza zabezpečilo rekonštrukciu lávky pre peších ponad železnicu. Do obnovy spojnice medzi sídliskami Zapotôčky a Žabník, centrom, autobusovou a železničnou stanicou investovalo viac ako 350.000 eur. Lávka tak po niekoľkých mesiacoch opäť slúži verejnosti. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Realizácia tejto rozsiahlej opravy potvrdzuje záväzok mesta investovať do bezpečnej, udržateľnej a modernej infraštruktúry. Lávka nad železnicou patrí medzi dôležité pešie prepojenia, ktoré budú vďaka modernizácii slúžiť obyvateľom ďalšie desaťročia,“ skonštatovala Beňadiková. Pripomenula, že obnova lávky patrila medzi najväčšie investície, ktoré mesto financovalo zo svojho rozpočtu v tomto roku.
„Práce riešili viaceré konštrukčné problémy, ktoré dlhodobo vplývali na bezpečnosť a komfort chodcov,“ spomenula Beňadiková. Aktuálne ešte podľa nej trvá kolaudačné konanie a zhotoviteľ odstraňuje nedostatky, no lávka je už sprístupnená pre verejnosť.
Celkové náklady na rekonštrukciu boli vo výške 350.620,57 eura, zhotoviteľom prác je spoločnosť M-Silnice SK. „Obnova sa zamerala na zásadné konštrukčné prvky lávky. Po diagnostike pôvodného stavu, kde boli identifikované rozsiahle korózie oceľových prvkov či poškodený povrch mostovky, bolo nevyhnutné pristúpiť k rozsiahlejším stavebným zásahom,“ vysvetlila vedúca odboru stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia mestského úradu Andrea Nikmonová.
Práce tak podľa nej pozostávali zo sanácie a novej betonáže mostovky, zosilnenia oceľovej konštrukcie, odstránenia koróznych nánosov a nového náterového systému, ako i osadenia nových žľabov a zvodov so vsakovacími systémami.
Samospráva podľa viceprimátora Michala Dobiaša už pripravuje projekt na realizáciu osvetlenia vstupov na lávku, aby bol pohyb po nej bezpečný aj za zhoršených svetelných podmienok. „Veríme, že toto doplnenie výrazne zvýši komfort aj pocit bezpečia všetkých, ktorí lávku využívajú,“ podotkol.
