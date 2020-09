Prievidza zrekonštruuje cesty a chodníky za viac ako 500.000 eur

Prievidza 23. septembra (TASR) - Prievidzská radnica má záujem zrekonštruovať viaceré miestne komunikácie a chodníky v rôznych lokalitách mesta. Dodávateľa prác za viac ako 500.000 eur už hľadá cez verejnú súťaž.



Rekonštrukciou by mali postupne prejsť miestne komunikácie na Úzkej ulici, Ulici energetikov a Ceste poľnohospodárov, ako i chodník na Bojnickej ceste, vyplýva z oznámenia, ktoré uverejnila radnica vo vestníku verejného obstarávania.



Náklady na práce odhadla samospráva na 513.000 eur bez dane z pridanej hodnoty, svoje ponuky môžu firmy predkladať do 13. októbra. Kritériom pre výber víťaza súťaže je najnižšia cena.



Práce má dodávateľ zabezpečiť postupne, počas tohto a budúceho roka, a to v závislosti od schválených finančných prostriedkov v rozpočte mesta.