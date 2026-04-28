< sekcia Regióny
Prievidza zrekonštruuje ľahkoatletický štadión na Ulici S. Chalupku
Financie na investíciu žiadalo mesto z výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Autor TASR
Prievidza 28. apríla (TASR) - Mesto Prievidza zrekonštruuje ľahkoatletický štadión pri Základnej škole (ZŠ) na Ulici S. Chalupku za viac ako 2,8 milióna eur. Zmodernizované športovisko bude mať po novom šesť dráh, tribúnu, obnovené šatne či trávnik. Na investíciu získala samospráva fondy Európskej únie, zmluva o dielo so združením zhotoviteľov nadobudla účinnosť v týchto dňoch. Informovala o tom na sociálnej sieti.
„Atletický štadión prejde kompletnou premenou na kvalitné a bezpečné zázemie pre žiakov, športové kluby aj širokú verejnosť,“ uviedla radnica.
Konkretizovala, že projekt počíta s rozšírením oválu zo štyroch na šesť dráh, novými sektormi pre skoky, vrhy aj hod oštepom, novou tribúnou s 330 miestami na sedenie a 80 na státie, rekonštrukciou šatní, obnovou trávnika so závlahovým systémom, novým oplotením a spevnenými plochami, moderným LED osvetlením a kamerovým systémom, ako i novým mobiliárom a revitalizáciou zelene.
„Výsledkom bude moderný atletický areál, ktorý podporí pohyb, zdravý životný štýl a rozvoj mladých talentov. Vďaka týmto zmenám sa do budúcna otvára možnosť organizovať v Prievidzi aj národné atletické súťaže, štadión totiž bude mať certifikáciu Slovenského atletického zväzu,“ priblížila samospráva.
Dodávateľom prác bude na základe výsledku verejnej súťaže združenie ŠF-SW Atletika Prievidza, vedúcim členom združenia je Športfinal so sídlom v Bratislave a ďalším spoločnosť Swietelsky stavební so sídlom v Českých Budějoviciach. Cena za dielo je v zmysle zmluvy o dielo 2.815.681,92 eura.
Financie na investíciu žiadalo mesto z výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Zdroje má alokované v rámci inštitútu udržateľného mestského rozvoja. Súčasťou projektu Modernizácia ZŠ S. Chalupku je okrem rekonštrukcie športoviska i modernizácia dvoch špecializovaných učební ZŠ a relaxačnej/terapeutickej miestnosti, takisto ich vybavenie novými pomôckami či nábytkom. Celková suma projektu je vo výške 3.436.174,18 eura, z čoho 3.161.280,25 eura predstavuje nenávratný finančný príspevok.
