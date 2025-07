Prievidza zrekonštruuje mantinely na ihrisku vo Veľkej Lehôtke

Prievidza 3. júla (TASR) - Mesto Prievidza pokračuje v investíciách do športovej infraštruktúry aj v mestských častiach. Zabezpečí rekonštrukciu mantinelov multifunkčného ihriska vo Veľkej Lehôtke, do prác investuje takmer 40.000 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.



Rekonštrukcia sa týka ihriska s umelou trávou s rozmermi 25 metrov krát 15,6 metra. Celková cena diela je 39.034,05 eura a zhotoviteľom je spoločnosť Sport service so sídlom v Diakovej. Zmluvu o dielo s ňou radnica podpísala v júni.



„Predmetom zákazky je realizácia výmeny existujúcich mantinelov s oplotením za nové mantinely s výškou jeden meter a oplotením vo výške štyri metre, vrátane dodania a osadenia nových stĺpikov oplotenia a dvoch nových futbalových brán, ako i preloženia existujúceho osvetlenia ihriska na nové stĺpy okolo ihriska,“ opísala vedúca odboru stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia mestského úradu Andrea Nikmonová.



Beňadiková skonštatovala, že obnova ihriska vo Veľkej Lehôtke vytvorí bezpečnejší priestor na športovanie a zároveň podporí zdravý životný štýl obyvateľov tejto mestskej časti.



Samospráva investuje financie i do obnovy väčších športovísk v meste, čiastočnú rekonštrukciu infraštruktúry zabezpečila na futbalovom štadióne a plánuje zrealizovať na mestskej plavárni či zimnom štadióne.