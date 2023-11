Prievidza zrekonštruuje rozvodňu nízkeho napätia v športovej hale

Prievidza 6. novembra (TASR) - Samospráva Prievidze zrekonštruuje a zmodernizuje rozvodňu nízkeho napätia (NN) v športovej hale. Po rekonštrukcii palubovky ide o ďalšiu investíciu do športového stánku. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



"Mesto v hodnote približne 49.900 eur zabezpečí rekonštrukciu a modernizáciu rozvodne NN - HRS a HRM. Investíciu bude realizovať spoločnosť REVMONT Prievidza," konkretizovala Krajčiová.



Predmetom prác je podľa nej tiež prepojenie využívaných káblov - vývodov do nových rozvádzačov a prepoj silovým káblom medzi rozvádzačmi HRS a HRM. Existujúce zariadenia zdemontuje a zlikviduje oprávnená osoba. Po ukončení prác zhotoviteľ odovzdá správu o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia.



"Modernizácia rozvodne prinesie zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky, ktorá je športovou základňou pre viacero klubov v Prievidzi a okolí. Hrajú sa v nej tri extraligové športy a navštevuje ju množstvo mladých športových talentov," popísal zodpovedný vedúci haly Branislav Bucák.



Predbežný termín odstavenia športovej haly od elektrickej energie z dôvodu montáže rozvádzača je dohodnutý so správcom športovej haly od 20. do 24. novembra.