Prievidza zrekonštruuje športové zázemie v ZŠ s MŠ P. Dobšinského

Prievidza 12. apríla (TASR) - Samospráva Prievidze zabezpečí rekonštrukciu cvičebného priestoru v Základnej škole s materskou školou (ZŠ s MŠ) na Ulici P. Dobšinského. Na financovanie investície v hodnote viac ako 164.000 eur, ktorá zahŕňa modernizáciu dvoch telocviční či herne, získala dotáciu z Fondu na podporu športu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



"Projekt rieši rekonštrukciu malej a veľkej telocvične, náraďovne, herne a zriadenie sociálneho zariadenia pre imobilných v škole," konkretizovala Krajčiová.



Dodávateľom prác je spoločnosť Transtav TT so sídlom v Trnave, s rekonštrukciou začne 1. mája.



Predmetom zákazky je rekonštrukcia palubovky vo veľkej i v malej telocvični, ktorá bude spočívať v odstránení a likvidácii pôvodnej drevenej podlahy aj s dreveným roštom, vo vyčistení a v príprave podkladu, položení nového odpruženého dreveného roštu so zhotovením komplexného certifikovaného podlahového systému - pevnej drevenej podlahy - a následnej realizácii čiar. "Podlahy sa obmenia aj v herni, kde dôjde k položeniu nového športového PVC povrchu, a v náraďovni, kde sa prebrúsi a prelakuje pôvodná drevená podlaha. Herňa sa dočká aj výmeny drevených obkladov," doplnila vedúca odboru stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia mestského úradu Andrea Nikmonová. Súčasťou rekonštrukcie je podľa nej aj vytvorenie sociálneho zariadenia pre imobilných.



Investícia vyjde mesto na 164.190,96 eura. Dotácia z Fondu na podporu športu predstavuje 80.450,96 eura, zostávajúce finančné prostriedky bude mesto hradiť zo svojho rozpočtu. Rekonštrukciu by mala firma dokončiť do 29. júla.



Primátorka Katarína Macháčková vyzdvihla, že mesto získalo už ďalšiu dotáciu z Fondu na podporu športu, ktorá pokryje náklady na realizáciu projektu vo výške takmer 50 percent. "Vďaka fondu sme v minulom roku zrealizovali aj palubovku v športovej hale a plánujeme s jeho podporou aj rekonštrukciu mestskej plavárne a zimného štadióna," dodala Macháčková.