Prievidza zrekonštruuje zázemie pre hokejistov na zimnom štadióne
Samospráva v šatniach zabezpečí opravu stien, výmenu okien a dverí, obnovu kazetového stropu.
Autor TASR
Prievidza 16. marca (TASR) - Mesto Prievidza zrekonštruuje zázemie pre hokejistov na zimnom štadióne. Obnovu štyroch šatní vrátane spŕch a toaliet plánuje zabezpečiť v najbližšom období. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková s tým, že investícia má zlepšiť podmienky pre športovcov, najmä pre najmladšie hokejové kategórie.
Samospráva v šatniach zabezpečí opravu stien, výmenu okien a dverí, obnovu kazetového stropu. Kompletnou rekonštrukciou prejdú aj kúpeľne a toalety - pribudnú nové stropy, osvetlenie, sanita, sprchy, obklady aj dlažby. „Prvým krokom je už objednávka nových okien v hodnote 9572 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Aktuálne sa pripravuje vizualizácia šatní a dolaďujú sa detaily projektu,“ spresnil vedúci strediska športovísk Technických služieb mesta Prievidza (TSMPD) Branislav Bucák.
Do technického stavu športoviska investovala samospráva financie aj v uplynulom období. „V rokoch 2024 a 2025 smerovalo do jeho opráv a modernizácie takmer 440.000 eur. Medzi najvýznamnejšie investície patrila oprava strechy, modernizácia chladiaceho zariadenia či kúpa novej rolby na úpravu ľadovej plochy,“ spomenula Beňadiková.
Ozrejmila, že zimný štadión patrí medzi najvyťaženejšie športoviská v Prievidzi. „Denne ho využívajú hokejisti, mládežnícke kategórie, krasokorčuliari aj verejnosť počas rekreačného korčuľovania. Mesto preto dlhodobo investuje do jeho prevádzky, údržby aj modernizácie,“ skonštatovala s tým, že prevádzka zimného štadióna patrí medzi technologicky aj energeticky najnáročnejšie športové zariadenia, čo sa výrazne premieta do jeho nákladov.
„Komerčné príjmy zo štadióna dosiahli v roku 2025 približne 228.000 eur s DPH, zatiaľ čo prevádzkové náklady spolu s investíciami do opráv a modernizácie sa pohybujú takmer na úrovni 700.000 eur bez DPH,“ vyčíslila Beňadiková.
Rozdiel medzi príjmami a nákladmi preto podľa nej každoročne dorovnáva mesto, ktoré prevádzku zimného štadióna vníma ako verejnú službu pre šport, mládež a voľnočasové aktivity obyvateľov. „V roku 2025 tento rozdiel predstavoval sumu takmer 502.000 eur bez DPH, ktorú mesto uhradilo prostredníctvom dotácií športovým klubom a prostriedkov z rozpočtu mesta,“ dodala.
