Prievidza zriadila dočasné trhovisko na Námestí J. C. Hronského

Prievidza 2. apríla (TASR) - Mesto Prievidza zriadilo na Námestí J. C. Hronského na sídlisku Píly dočasné trhovisko. Stánky pre predajcov so sezónnym tovarom tam presunulo z dôvodu plánovanej rekonštrukcie trhoviska na susednej Trhovej ulici. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.



Predajné stánky pre sezónny tovar pred hotelom na námestí budú obyvateľom a návštevníkom mesta slúžiť počas letnej sezóny. „Keďže obyvatelia zo všetkých častí mesta sú zvyknutí na ponuku a sortimentnú skladbu tovaru, ktorý si môžu zakúpiť na trhovisku, je zámerom mesta zachovať trhovisko aj počas jeho rekonštrukcie na vhodnom verejnom priestranstve,“ vysvetlila vedúca referátu obchodu a cestovného ruchu mestského úradu Ivona Vojtášová.



Mesto podľa nej verí, že dočasné trhovisko bude dobre slúžiť obyvateľom a podporí drobných predajcov, kým sa tržnica na Trhovej ulici dočká novej podoby.



Primátorka Katarína Macháčková podotkla, že rekonštrukcia tržnice na Trhovej ulici je nevyhnutná pre jej modernizáciu a zlepšenie podmienok pre predajcov aj zákazníkov. „Snažili sme sa nájsť riešenie, aby predaj mohol pokračovať aj počas stavebných prác,“ podotkla Macháčková.



Vymedzený priestor dočasného trhoviska sa podľa nej nachádza len pár metrov od pôvodnej tržnice, teda pre verných zákazníkov ani pre predajcov táto zmena nepredstavuje komplikácie. „Naopak, otvára sa priestor širokej verejnosti, keďže sa dočasné trhovisko nachádza priamo vedľa využívanej miestnej komunikácie,“ priblížila.



Prevádzková doba dočasného trhoviska je od pondelka do piatku od 6.00 h do 18.00 h a v sobotu od 6.00 h do 14.00 h. „Vzhľadom na to, že prihlásení predajcovia plánujú ponúkať na predaj priesady, prvých predajcov očakávame v druhej polovici apríla,“ dodala Beňadiková.



Správcom dočasného trhoviska je Správa majetku mesta Prievidza.