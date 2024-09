Prievidza 9. septembra (TASR) - Mesto Prievidza zvýši bezpečnosť chodcov na Mariánskej ulici. S realizáciou opatrení začala samospráva ešte pred letom, celé dielo v hodnote viac ako 185.000 eur by mala odovzdať do užívania počas novembra. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



"Zámerom realizácie stavebných prác na Mariánskej ulici je zlepšenie dopravnej situácie za účelom zvýšenia bezpečnosti chodcov pri prechádzaní cez miestnu cestu a zlepšenie bezproblémovej obslužnosti lokality mestskou hromadnou dopravou," pripomenula Krajčiová.



Dodávateľom stavebných prác je spoločnosť Strabag, na realizáciu získala samospráva dotáciu z Ministerstva financií SR vo výške približne 50.000 eur, zvyšnú sumu zaplatí zo svojho rozpočtu.



Práce sú rozdelené do štyroch etáp. Časť diela, a to nové chodníky, zastávkové pruhy, chodník z betónovej dlažby pri objekte základnej školy (ZŠ), osvetlenie priechodu pre chodcov a ochranných ostrovčekov, osvetlenie časti chodníka s nástupišťami pred zastávkami, dopravné ochranné zábradlie, trvalé dopravné značenie, presun existujúceho prístrešku zastávky k novej zastávke a umiestnenie nového prístrešku pri ZŠ zhotoviteľ ukončil do 30. augusta.



"V poslednom augustovom týždni pre zvýšenie bezpečnosti aplikovala stavebná firma protišmykovú úpravu vozovky pred priechodom pre chodcov," doplnila Krajčiová.



Táto vrstva podľa nej zvyšuje priečnu stabilitu vozidla a skracuje brzdnú dráhu vozidla. "Protišmyková úprava je zhotovená z červenej farby, čo výrazne vplýva na upokojovanie dopravy a upozorňuje na nebezpečnú situáciu," skonštatovala.



Dopravné značenie a konečné terénne úpravy plánuje firma ukončiť najneskôr do 15. septembra. "Vzhľadom na priebeh prác predpokladáme, že dielo riadne dokončí ešte pred dohodnutým termínom, ktorým je v zmysle zmluvy o dielo 15. október. Dielo vrátane novej zastávky v smere do centra samospráva dá do užívania až po ukončení kolaudačného konania, čo by malo byť počas novembra," dodala Krajčiová.