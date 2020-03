Rokovania zastupiteľstva Prievidze budú neverejné

Prievidza 14. marca (TASR) - Mestský úrad v Prievidzi zostane od pondelka 16. marca pre verejnosť zatvorený. Krízový štáb mesta zároveň v súvislosti s preventívnymi opatreniami na zamedzenie šírenia nového koronavírusu rozhodol o tom, že rokovania mestskej rady budú neverejné. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.



"Mestský úrad zostane pre verejnosť zatvorený až do odvolania, obyvatelia si budú môcť svoju agendu vybaviť telefonicky alebo prostredníctvom emailu. Neodkladné prípady, ako sú napríklad úmrtia alebo agenda matričného úradu, bude vybavovať individuálne zodpovedný pracovník," uviedol Ďureje.



Až do odvolania budú od pondelka neverejné aj zasadnutia poradných orgánov, komisií mestského zastupiteľstva a mestskej rady. Svadobné obrady sa budú uskutočňovať len v prítomnosti snúbencov a svedkov, od soboty až do odvolania je v meste zatvorená aj zberňa odpadov.



"Cieľom nových opatrení je snaha o zníženie rizika, ktoré je spojené so šírením nového koronavírusu v priestoroch s početnými stretnutiami ľudí," zhrnul hovorca mesta.