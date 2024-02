Prievidžania môžu opäť nominovať ľudí na mestské ocenenie

Prievidza 7. februára (TASR) - Samospráva Prievidze opäť ocení jednotlivcov alebo kolektívy, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a dobré meno mesta. Vyhlásila výzvu na predloženie návrhov na udelenie ocenenia Prievidzský anjel. Nominácie môžu zasielať radnici aj obyvatelia. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



"Odôvodnené návrhy na udelenie ocenenia Prievidzský anjel pre fyzické osoby, právnické osoby alebo skupiny môžu doručiť mestskému úradu primátor, poslanci mestského zastupiteľstva a obyvatelia mesta," uviedla Krajčiová.



Návrh podľa nej musí obsahovať meno a priezvisko navrhovanej osoby, bydlisko, profesiu, charakteristiku zásluh, odôvodnenie predloženého návrhu, ako i základné údaje o predkladateľovi návrhu. "Pokiaľ je to možné, na doručenie návrhu môžu obyvatelia využiť pripravený formulár, ktorý je zverejnený na webovej stránke mesta Prievidza," doplnila.



Spracované písomné návrhy musia predkladatelia doručiť na mestský úrad najneskôr do 31. marca, a to osobne, poštou alebo e-mailom na adresu diana.dusekova@prievidza.sk. Návrhy doručené po uvedenom termíne nebude radnica akceptovať.



Ocenenie Prievidzský anjel samospráva udeľuje osobám alebo skupinám osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta Prievidza a jeho obyvateľov, majú zásluhy na jeho zveľaďovaní a propagácii, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, dosiahli významné výsledky, šírili dobré meno mesta doma alebo v zahraničí alebo vykonali iné aktivity hodné osobitného zreteľa v prospech mesta a jeho obyvateľov.



Laureátom ceny samospráva odovzdá počas podujatia Tváre mesta.