Prievidžania sa môžu zapojiť do ankety o rozvoji športu v meste

Prievidza 30. júla (TASR) - Prievidzská radnica pripravuje koncepciu rozvoja športu v meste na nasledujúcich desať rokov. Na príprave strategického dokumentu sa môžu podieľať i obyvatelia, a to prostredníctvom ankety. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.



"Zapojením sa do ankety pomôžu obyvatelia pri tvorbe strategického dokumentu, ktorého cieľom je identifikovať možnosti pre podporu rozvoja športovania detí, mládeže i všetkých obyvateľov mesta Prievidza," ozrejmil Ďureje.



Do ankety sa môžu obyvatelia zapojiť do 15. augusta vyplnením hlasovacieho lístka uverejneného na stránke mesta, prípadne cez online hlasovanie. Radnica sa ich pýta na to, aké druhy športu a oblasti spojené so športovaním by malo mesto finančne podporovať, tiež ako často športujú a aké miesta na to využívajú.