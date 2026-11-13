< sekcia Regióny
Prievidžania sa môžu zapojiť do rozvoja mesta cez prácu v komisiách
Komisie zasadajú v stanovených termínoch, spravidla pred rokovaniami MsZ. Za prácu v komisii prináleží odmena.
Autor TASR
Prievidza 13. novembra (TASR) - Obyvatelia Prievidze sa môžu podieľať na správe a rozvoji samosprávy prostredníctvom práce v komisiách pri mestskom zastupiteľstve (MsZ). Výzvu na zapojenie sa do poradného orgánu mestského parlamentu zverejnilo mesto, svoje žiadosti musia záujemcovia doručiť mestskému úradu (MsÚ) najneskôr do 30. novembra. Informovala o tom hovorkyňa mesta Simona Škvareninová.
Pripomenula, že komisie sú stálymi poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi MsZ, ich úlohou je zaoberať sa konkrétnymi oblasťami života v meste, prerokúvať aktuálne témy a problémy, posudzovať predložené návrhy a podnety a predkladať odporúčania MsZ.
MsZ v Prievidzi zriadilo päť komisií, ktoré pokrývajú široké spektrum tém. Ide o komisiu pre financie, investície, podporu podnikania a hospodársky rozvoj, komisiu dopravy, životného prostredia a strategického rozvoja mesta, komisiu pre vzdelávanie, kultúru, šport, mládež a voľný čas, komisiu pre sociálne služby, bývanie, zdravie, bezpečnosť a kvalitu života, ako i komisiu na udeľovanie ocenení mesta Prievidza a posudzovanie návrhov historických označení.
Primátor Branislav Gigac je podľa svojich slov presvedčený, že do rozvoja Prievidze môžu svojimi skúsenosťami a odbornými znalosťami prispieť aj obyvatelia, ktorí nie sú poslancami MsZ. „Chceme vytvoriť priestor na ich aktívne zapojenie sa, pretože dobré nápady a konštruktívne podnety môžu prichádzať odkiaľkoľvek. Verím, že túto možnosť využijú ľudia, ktorým záleží na budúcnosti nášho mesta,“ uviedol.
Základnou podmienkou členstva v komisiách je dosiahnuté najmenej úplné stredné vzdelanie, pričom vysokoškolské vzdelanie je výhodou. Výhodou sú aj pracovné skúsenosti a odborná prax v oblastiach, ktorým sa jednotlivé komisie venujú.
„Záujemcovia musia predložiť motivačný list, v ktorom jednoznačne uvedú, o pôsobenie v ktorej komisii majú
záujem, ďalej štruktúrovaný profesijný životopis, ako i písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov,“ ozrejmila Škvareninová.
Doplnila, že požadované dokumenty je potrebné doručiť poštou na adresu MsÚ, prípadne elektronicky na adresu [email protected] najneskôr do 30. novembra. Mesto bude kontaktovať len vybraných uchádzačov.
Komisie zasadajú v stanovených termínoch, spravidla pred rokovaniami MsZ. Za prácu v komisii prináleží odmena.
Pripomenula, že komisie sú stálymi poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi MsZ, ich úlohou je zaoberať sa konkrétnymi oblasťami života v meste, prerokúvať aktuálne témy a problémy, posudzovať predložené návrhy a podnety a predkladať odporúčania MsZ.
MsZ v Prievidzi zriadilo päť komisií, ktoré pokrývajú široké spektrum tém. Ide o komisiu pre financie, investície, podporu podnikania a hospodársky rozvoj, komisiu dopravy, životného prostredia a strategického rozvoja mesta, komisiu pre vzdelávanie, kultúru, šport, mládež a voľný čas, komisiu pre sociálne služby, bývanie, zdravie, bezpečnosť a kvalitu života, ako i komisiu na udeľovanie ocenení mesta Prievidza a posudzovanie návrhov historických označení.
Primátor Branislav Gigac je podľa svojich slov presvedčený, že do rozvoja Prievidze môžu svojimi skúsenosťami a odbornými znalosťami prispieť aj obyvatelia, ktorí nie sú poslancami MsZ. „Chceme vytvoriť priestor na ich aktívne zapojenie sa, pretože dobré nápady a konštruktívne podnety môžu prichádzať odkiaľkoľvek. Verím, že túto možnosť využijú ľudia, ktorým záleží na budúcnosti nášho mesta,“ uviedol.
Základnou podmienkou členstva v komisiách je dosiahnuté najmenej úplné stredné vzdelanie, pričom vysokoškolské vzdelanie je výhodou. Výhodou sú aj pracovné skúsenosti a odborná prax v oblastiach, ktorým sa jednotlivé komisie venujú.
„Záujemcovia musia predložiť motivačný list, v ktorom jednoznačne uvedú, o pôsobenie v ktorej komisii majú
záujem, ďalej štruktúrovaný profesijný životopis, ako i písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov,“ ozrejmila Škvareninová.
Doplnila, že požadované dokumenty je potrebné doručiť poštou na adresu MsÚ, prípadne elektronicky na adresu [email protected] najneskôr do 30. novembra. Mesto bude kontaktovať len vybraných uchádzačov.
Komisie zasadajú v stanovených termínoch, spravidla pred rokovaniami MsZ. Za prácu v komisii prináleží odmena.