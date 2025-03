Prievidžania vlani vytriedili viac ako 9600 ton odpadu

Prievidza 6. marca (TASR) - Prievidžania vlani vytriedili 9657,603 tony odpadu. Miera vytriedenia tak predstavovala 47,59 percenta. V porovnaní s rokom 2023, keď dosiahla úroveň 46,72 percenta, ide o mierny, no stabilný medziročný nárast. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.



"Zvýšenie triedenia odpadu v Prievidzi je výsledkom systematických opatrení, investícií do infraštruktúry a aktívnej spolupráce s obyvateľmi," skonštatovala Beňadiková. Samospráva podľa nej pokračuje v edukácii občanov a rozširovaní možností triedenia, čím sa zlepšuje celková environmentálna situácia v meste.



Primátorka Katarína Macháčková podotkla, že aj malý nárast miery vytriedenia je dôkazom, že spoločné úsilie prináša výsledky. Radnica podľa nej verí, že vďaka ďalšiemu zlepšovaniu podmienok a motivácii občanov bude tento trend pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.



Spomedzi komunálneho odpadu Prievidžania okrem železa a ocele (2806 ton) a biologicky rozložiteľného odpadu (2796 ton) vytriedili najviac papier a lepenku (956 ton), sklo (813 ton), biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (682 ton) či plasty (534 ton) a šatstvo (110 ton).



"Mesto sa dlhodobo usiluje o zvyšovanie ekologickej udržateľnosti a efektívnejšie nakladanie s odpadmi. Tento pozitívny vývoj potvrdzuje, že obyvatelia si čoraz viac uvedomujú dôležitosť ochrany životného prostredia a aktívne sa zapájajú do procesu triedenia odpadu," doplnila primátorka.