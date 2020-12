Prievidžania za odvoz a likvidáciu odpadu budúci rok zaplatia viac

Prievidza 9. decembra (TASR) - Prievidžania zaplatia budúci rok za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu viac. Poplatok stúpne o viac ako tri eurá oproti terajšej sume, samospráva do neho premietla náklady, ktoré jej vzniknú v súvislosti s novou povinnosťou v rámci zákona o odpadoch. Novú výšku poplatku schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň.



"Poplatok bude vyšší konkrétne o 3,13 eura. Najväčším, prípadne jediným dôvodom je, že mestám a obciam vzniká nová kompetencia zbierať kuchynský odpad," povedal hovorca mesta Michal Ďureje.



V novej povinnosti sa mestu odzrkadlia náklady na pravidelný zber kuchynského odpadu z rodinných a bytových domov, čo by malo podľa odhadu stáť mesto viac ako 166.000 eur ročne.



"Už pred rokom sme diskutovali o kontrole z Najvyššieho kontrolného úradu SR, ktorý vytkol nielen mestu Prievidza, že by sme mali upraviť poplatky za komunálny odpad tak, aby nám pokrývali príjmy a reálne náklady z odpadového hospodárstva," spomenul Ďureje.



Mesto by tak podľa neho nemalo dofinancovávať odpadové hospodárstvo inými položkami z rozpočtu. "Do tohto zvyšovania poplatku ísť musíme a ukazuje sa, že mestá a obce budú musieť postupne aplikovať ďalšie nové povinnosti v odpadovom hospodárstve. Ak chceme žiť ekologicky aj v Prievidzi, musí sa to, žiaľ, odzrkadliť aj na zvyšovaní poplatku za komunálny odpad," dodal.