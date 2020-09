Prievidzkí opoziční poslanci spustili petíciu proti predaju pozemkov

Prievidza 7. septembra (TASR) - Prievidzskí opoziční poslanci sa postavili proti odpredaju časti pozemkov pod autobusovou stanicou. V tejto súvislosti spustili petíciu. Argumentujú, že ide o strategický majetok mesta, ktorý sa podľa nich má predať za nízku cenu. Prievidzská radnica reagovala, že ide zatiaľ len o zámer predaja, navyše má podmienku zachovať funkciu stanice i prístupových ciest.



Zámer odpredaja časti pozemkov pod autubusovou stanicou v Prievidzi spoločnosti ADVANCE INVESTMENTS, a.s., ktorá vlastní SAD Prievidza, a to podľa osobitného zreteľa za cenu 20 eur za meter štvorcový, schválili prievidzskí mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom augusta. "Vzhľadom na hlasovanie o schválení zámeru, rozloženia politických síl v mestskom zastupiteľstve a vôli vedenia mesta odpredať tento strategický majetok mesta je zrejmé, že predaju asi nič nezabráni," uviedol člen petičného výboru a klubu demokratickej opozície Branislav Gigac.



Poslanci prievidzskej demokratickej opozície zároveň označili cenu za odpredaj za škandalózne nízku. "Len tak pre porovnanie, na najväčšom prievidzskom sídlisku Zapotôčky a Nové mesto sa bežne predáva meter štvorcový pozemku za 75 eur," tvrdí Gigac, podľa ktorého je i dôvod odpredaja zavádzajúci. "Spoločnosť chce požiadať o dotáciu z fondov na rekonštrukciu stanice a na to potrebuje byť vlastníkom všetkých pozemkov. To nie je pravda. Mesto má v dlhodobom nájme parkovisko na deviatej koľaji od Železníc Slovenskej republiky a úspešne na rekonštrukciu parkoviska získalo európske fondy," ozrejmil.



"Tu však ale nejde o rekonštrukciu, ale o nevýhodný odpredaj a vytvorenie maximálneho monopolu na doprave v meste pre súkromnú spoločnosť. Máme za to, že predajom týchto strategických pozemkov mesto Prievidza definitívne stratí kontrolu nad týmto dôležitým dopravným uzlom nielen pre samotné mesto, ale pre celý región," argumentuje Gigac.



Spoločnosť ADVANCE INVESTMENTS požiadala mesto Prievidza o kúpu pozemkov vo vlastníctve mesta pod prvým a druhým nástupišťom a časťou tretieho nástupišťa prímestskej a diaľkovej autobusovej dopravy, ktoré má momentálne v nájme. "O kúpu žiada z dôvodu snahy o scelenie pozemkov pod autobusovou stanicou, pretože má zámer realizovať rekonštrukciu autobusovej stanice s využitím eurofondov. O tie môže žiadať len oprávnený žiadateľ - vlastník alebo prevádzkovateľ," reagoval hovorca mesta Michal Ďureje.



Zámerom spoločnosti je podľa neho zvýšiť úroveň poskytovaných služieb. "V zásade sa teda rozhoduje aj o tom, či mestskí poslanci dajú zelenú na dobudovanie časti stanice v časti, kde stoja prímestské a diaľkové autobusy s využitím podporných fondov," doplnil.



Predmetom žiadosti je väčší pozemok vo vlastníctve mesta a dva menšie pozemky. Zvyšné pozemky v časti stanice, kde je prímestská doprava, ako aj všetok mobiliár, cesty, chodníky a prístrešky na autobusovej stanici, sú už v súčasnosti vo vlastníctve spoločnosti. "MsZ zatiaľ schválilo len zámer previesť majetok spôsobom hodným osobitného zreteľa. O predaji samotnom musí zastupiteľstvo rozhodnúť až trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom sa môžu určiť podmienky takéhoto prevodu majetku v schvaľovanom uznesení. Práve o podmienkach a cene, za ktorú sa má prevod uskutočniť, je možné viesť rokovania po schválení zámeru. Preto je v tejto etape akékoľvek hodnotenie ponúkanej ceny za pozemky manipulatívne," ozrejmil Ďureje.



Zámer odpredaja podľa neho poslanci schválili s podmienkou zachovania funkcie autobusovej stanice a súčasných prístupových ciest. "Poslanci sa takisto zhodli na požiadavke, aby boli do prerokovania prípadného prevodu preverené možnosti ochrany účelu využívania pozemkov cez územný plán mesta," dodal.