Prievidzkú Galériu Jabloň zapĺňajú prví nájomcovia

Prievidza 1. septembra (TASR) - Galériu Jabloň v Prievidzi zapĺňajú prví nájomcovia. Priestor v kultúrnom a kreatívnom centre našli občianske združenia či podnikatelia z regiónu, do budúcna bude slúžiť i ako coworkingové centrum. Návštevníci tam nájdu i expozície dopravného múzea či múzea socializmu.



Priestory bývalého baníckeho učilišťa, ktoré sa postupne mení na kultúrne a kreatívne centrum, si mohli návštevníci pozrieť i v utorok počas druhého ročníka dňa otvorených dverí. "To najhlavnejšie je, že budova dostala život, sú tu prví nájomcovia, prvé aktivity, ktoré sa uskutočňujú. Je tu Informačné centrum mladých, škola baletu, kúpeľňové štúdio, požičovňa zdravotníckych pomôcok. V pivničných priestoroch je i prvá expozícia múzea dopravy, je tu i knižnica na korze," načrtol iniciátor myšlienky a konateľ spoločnosti Jabloň Michal Dobiaš. Nájomcovia, ktorí sa v Jabloni nachádzajú, si podľa neho robia aktivity na svoju mieru, robia ich tak, aby sa im aj darilo.



Budova naďalej prechádza rekonštrukciou. "Z hľadiska kapacity obsadenosti sme momentálne na približne 15 percentách, takže 85 percent je pred nami. Spoločné priestory máme opravené, vestibul je v slušnom stave a postupne už opravujeme iba tie priestory, kde prichádzajú jednotliví nájomcovia. Pripravujeme ich na ich konkrétny obraz," doplnil Dobiaš.



Jabloň bude slúžiť aj ako priestor pre začínajúcich podnikateľov či kreatívcov. Priestor si tu nájde občianske združenie Hajcman. "Naše coworkingové centrum funguje zatiaľ virtuálne, robíme rôzne podujatia, prepájame ľudí, rôznych kreatívcov, umelcov, podnikavcov aj podnikateľov. Doteraz sme nemali žiadne reálne priestory a tu sme ich našli," ozrejmila Edita Bednárová z Hajcmanu. Prievidzský coworking bude v Jabloni podľa nej sídliť po rekonštrukcii budovy.



Občianske združenie funguje už štyri roky. "Naším cieľom je vytvoriť komunitu a dať dokopy ľudí, ktorým záleží na regióne, na tom, kde sa práve nachádzame a kam smerujeme. Záleží nám na kultúre, verejnom priestore, na tom, aby tu fungovalo aj podnikateľské prostredie," spomenula Bednárová.



Práve v coworkingu bude občianske združenie podľa nej poskytovať zdieľané kancelárie rôznym začiatočníkom, či už sú to rôzne občianske iniciatívy, mimovládky, začínajúci podnikatelia, startupy. "Budú tam mať zdieľané priestory, možnosti rôzneho poradenstva, mentoringu," dodala.



Trenčiansky samosprávny kraj, ktorému budova bývalého učilišťa patrí, sa ju snažil dlhodobo predať, čo sa mu nedarilo. Firma ho do prenájmu získala za symbolickú sumu vo výške jedného eura za rok. Dĺžka nájmu je zatiaľ stanovená na 15 rokov s opciou na ďalších päť. Spoločnosť sa zároveň zaviazala, že v prvých dvoch rokoch tam investuje 200.000 eur.