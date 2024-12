Prievidzská charita bude zbierať trvanlivé potraviny pre ľudí v núdzi

Prievidza 11. decembra (TASR) - Charita - dom sv. Vincenta v Prievidzi organizuje pred Vianocami zbierku trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi. Verejnosť ich môže pracovníkom charity odovzdať od 16. decembra. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.



"Trvanlivé potraviny i vianočné pečivo budú pracovníci charity prijímať od 16. do 20. decembra v čase od 9.00 h do 12.00 h v budove charity na Košovskej ceste 19. Dary následne rozdajú núdznym počas vianočných sviatkov," uviedla Beňadiková.



Obyvatelia môžu pomôcť ľuďom v núdzi podľa nej i výdajom stravy, a to počas celého roka v charite. V prípade záujmu o dobrovoľnícku činnosť je potrebné kontaktovať riaditeľa organizácie.