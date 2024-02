Prievidzská galéria Regionart vystaví diela školy umeleckého priemyslu

Prievidza 5. februára (TASR) - Diela študentov Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Topoľčanoch prinesie prezentačná výstava Tvorivosťou k umeniu v galérii Regionart pri Regionálnom kultúrnom centre (RKC) v Prievidzi. Vybrané práce žiakov zo všetkých odborov si tam návštevníci budú môcť pozrieť od stredy (7. 2.) do 16. februára. TASR o tom informovalo RKC v Prievidzi.



Tvorbu študentov predstavuje Súkromná škola umeleckého priemyslu v Topoľčanoch v rámci dlhodobého výstavného projektu s názvom Tvorivosťou k umeniu, ktorý realizuje od roku 2015. "Samotný názov výstavy napovedá podstatu tvorivej cesty od tradičného zobrazovania cez štylizáciu po kritickú reflexiu sveta," načrtlo RKC.



Prostredníctvom štylizácie sa študenti podľa neho oboznamujú so základnými výrazovými prostriedkami ako farba, tvar, kompozícia, symetria, pohyb. Učia sa s týmito prvkami pracovať a usporadúvať ich do celku, ktorý je nositeľom emocionálnych a ideových myšlienok.



"Ide o inštaláciu prác študentov všetkých odborov v priereze v rôznych témach, technikách, materiáloch, ako sú kresba, maľba, grafika - klasická a počítačová -, fotografia, priestorová tvorba scény, keramika," priblížilo RKC. Súčasťou výstavy je podľa neho aj výtvarná prezentácia záverečných praktických tém maturitného a absolventského ročníka.