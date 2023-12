Prievidzská knižnica M. Mišíka má nové priestory, jej pobočky zlúčili

Prievidza 4. decembra (TASR) - Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v Prievidzi má nové priestory, jej pôvodné tri pobočky zlúčilo mesto do jednej. Nové sídlo našla v foyeri bývalého kina Baník, ktorý samospráva zrekonštruovala a otvorila v pondelok. Okrem klasických služieb knižnice tam chce organizovať i rôzne podujatia.



Myšlienku zlúčenia pobočiek mestskej knižnice do jednej centrálnej mala samospráva už dlhšie, hľadala však vhodné priestory na jej umiestnenie a zároveň chcela zachovať priestory kina Baník, načrtla primátorka Katarína Macháčková. "Rozhodli sme sa spojiť dobré a užitočné a využiť bývalé kino. Priestory mohli byť určite väčšie, ale myslím, že sme veľmi účelne a efektívne využili priestor, ktorý tu je," skonštatovala primátorka.



Foyer a vstup do knižnice Kultúrne a spoločenské stredisko (KaSS) i zrekonštruovalo. "Obyčajný foyer, ktorý mal veľa priečok a nenosných stien, sme vyčistili a vytvorili sme z neho veľký priestor a rozdelili na tri časti, a to pre detského čitateľa, dospelého čitateľa a centrálny priestor, kde sa budú diať všetky spoločné podujatia pre dospelých aj deti, besedy, workshopy, tvorivé dielne," priblížila riaditeľka KaSS Dana Horná.



V knižnici podľa nej pribudlo i niekoľko zaujímavých prvkov interiérového dizajnu. "Nosným prvkom sú stromy, ktoré vítajú návštevníkov pri vstupe. Strom máme i v logu, pôsobí ako mozog. Kmeň stromu sme vyplnili knihami a jeho konáre idú na rôzne časti stien," ozrejmila s tým, že z jednej strany visia listy s fotkami spisovateľov, ktorí knižnicu navštívili, z druhej na ňom visia obrazy, dnes s obrazmi Imricha Vysočana ako upútavka do galérie. Obe časti plánuje KaSS obmieňať. "Detská časť bude doplnená rozprávkovými postavičkami. Už máme Pinokia, chystáme Pipi Dlhú Pančuchu, Maťka a Kubka," dodala Horná.



Otváracie hodiny knižnice budú oproti doterajšiemu času na pobočkách predĺžené denne o 2,5 hodiny počas pracovných dní od 9.00 do 17.00 h.



Okrem foyeru má KaSS v kine k dispozícii i veľkú sálu, ktorú chce naďalej využívať na kultúrno-spoločenské podujatia. V pláne ju má i zrekonštruovať, využiť na to chce zdroje z fondov Európskej únie.