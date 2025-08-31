< sekcia Regióny
Prievidzská mestská polícia apeluje na zásady bezpečnej cesty do školy
Rodičia by mali naučiť dieťa i správne stáť pred priechodom pre chodcov.
Autor TASR
Prievidza 31. augusta (TASR) - Príslušníci Mestskej polície (MsP) v Prievidzi začnú s novým školským rokom opäť dohliadať na bezpečnosť detí, ktoré denne dochádzajú peši do školy. Žiaci ich budú môcť stretnúť pri priechodoch pre chodcov v blízkosti základných škôl (ZŠ) v ranných hodinách počas celého školského roka.
Prievidzská MsP s nástupom nového školského roka pripomenula i zásady pre rodičov a deti pri ceste do školy. Mestskí policajti pripomínajú rodičom, aby naučili deti správne a bezpečne prechádzať cez cestu. „Učte ich, aby chodili po ceste, len keď pri nej nie je chodník. Naučte dieťa správne a bezpečne chodiť po ceste podľa pravidla chodci chodia vľavo. Chodec je povinný používať predovšetkým chodník. Po chodníku sa chodí vpravo,“ priblížili policajti.
Rodičia by mali naučiť dieťa i správne stáť pred priechodom pre chodcov. Musí sa zastaviť na okraji chodníka, nie na ceste, následne sa rozhliadnuť doľava, doprava a ešte raz doľava a až potom vykročiť, ak je to bezpečné.
„Dbajte na to, aby malo dieťa pestrofarebné oblečenie, poprípade doplnené o reflexné nášivky s aktovkou, ktorá obsahuje reflexný materiál. Viackrát s ním vyskúšajte najbezpečnejšiu cestu do školy, aby prechádzalo cez cestu čo najmenej,“ doplnila MsP a podotkla, že dieťa môže ísť do školy samé, až keď je schopné bezpečne absolvovať zvolenú trasu.
„Nezabúdajme na to, že deti sa riadia naším príkladom a kopírujú model správania rodičov, preto by sme im mali ísť dobrým príkladom aj v dodržiavaní pravidiel cestnej premávky,“ vyzval preventista MsP Prievidza Vít Zajac. Zveriť dieťa niekomu, kto s ním prelieza zábrany na križovatke alebo prebieha tesne pred prichádzajúcim autom, tiež podľa neho nie je bezpečné riešenie prvákovej cesty do školy.
Ak rodičia privezú dieťa ku škole autom, pokiaľ je to možné z hľadiska dopravnej situácie, mali by ho naučiť z auta bezpečne vystúpiť alebo do neho nasadnúť. „Pri sprevádzaní do školy ho veďte k samostatnosti a kontrolujte správnosť dodržiavania zásad bezpečného pohybu po chodníku alebo na priechode pre chodcov. Prípadné pochybenie dieťaťu vysvetlite a pamätajte, že krik a stres nie sú dobrým prostriedkom na dosiahnutie cieľa,“ upozornil Zajac.
