Prievidzská radnica chce vybudovať ďalšie odstavné plochy na sídlisku

Prievidza 19. apríla (TASR) - Prievidzská samospráva pripravuje výstavbu ďalších desiatok parkovacích miest na sídlisku Nové Mesto. Odstavné plochy za bytovými domami plánuje budovať postupne.



Nové parkovacie miesta na sídlisku Nové Mesto plánuje samospráva vybudovať v rámci väčšieho projektu, ktorého prvú etapu zabezpečila ešte v roku 2018 za viac ako 400.000 eur, uviedla primátorka Katarína Macháčková.



"Za prvou etapou by mala nasledovať druhá, tretia a štvrtá, v rámci ktorých by malo vzniknúť približne 280 parkovacích miest," načrtla Macháčková.



Samospráva podľa nej v tomto období pripravuje doklady a povolenia pre stavbu, parkovacie plochy chce budovať postupne, a to aj vzhľadom na obmedzené finančné prostriedky mesta. S realizáciou druhej etapy projektu počíta v budúcom roku. "Predpokladané finančné náklady na jedno státie predstavujú 1600 eur, konečná cena však vzíde z verejného obstarávania," vyčíslila primátorka.