Prievidza chce zrekonštruovať vedľajšiu budovu ZŠ S. Chalupku
Celkové oprávnené výdavky projektu zatiaľ predstavujú 1.552.625,74 eura.
Autor TASR
Prievidza 8. septembra (TASR) - Prievidzská samospráva chce zabezpečiť rekonštrukciu vedľajšej budovy Základnej školy (ZŠ) na Ulici S. Chalupku. Projektom za viac ako 1,5 milióna eur sleduje zníženie energetickej náročnosti objektu, ktorý sa člení na školské priestory a telocvičňu. Predloženie žiadosti schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom augusta.
„Projekt počíta so zateplením obvodového plášťa, zateplením strešného plášťa, výmenou okien, rekonštrukciou vykurovacieho systému, inštaláciou obnoviteľných zdrojov energie a zabezpečením bezbariérovosti,“ konkretizoval vedúci oddelenia pre projekty a investície mesta Ivan Benca.
Celkové oprávnené výdavky projektu podľa neho zatiaľ predstavujú 1.552.625,74 eura, v rovnakej výške je i nenávratný finančný príspevok, na financovaní investície by sa tak samospráva nemala podieľať vlastnými zdrojmi.
„Predpokladáme, že nám projekt schvália do približne dvoch alebo troch mesiacov, následne zabezpečíme verejné obstarávanie a na jar by sme chceli začať s realizáciou,“ ozrejmil Benca.
Plánovaná rekonštrukcia vedľajšej budovy je ďalšou investíciou mesta do objektu ZŠ na Ulici S. Chalupku. Z Programu Slovensko zabezpečí rekonštrukciu hlavnej budovy a priľahlej telocvične za viac ako 1,56 milióna eur, obnovou prejde i ľahkoatletický areál v areáli školy, v budove zriadi i nové učebne. Financie na investíciu v hodnote približne 3,5 milióna eur má mesto alokované v rámci inštitútu udržateľného mestského rozvoja.
