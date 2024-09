Prievidzská samospráva plánuje zrekonštruovať ZŠ na Ulici S. Chalupku

Prievidza 2. septembra (TASR) - Prievidzská samospráva plánuje zabezpečiť rekonštrukciu Základnej školy (ZŠ) na Ulici S. Chalupku. Na investíciu v hodnote 2,1 milióna eur získala fondy Európskej únie, kapitálový transfer zahrnula do druhej zmeny rozpočtu mesta, ktorý na svojom rokovaní koncom augusta schválili mestskí poslanci.



Úprava rozpočtu počíta i so znížením príjmu z podielovej dane o 886.000 eur, a to na základe zverejnenej prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Radnica rovnako zreálnila príjmy z dane z nehnuteľnosti i poplatku za komunálny odpad, ktoré znížila o 54.000 eur, respektíve 100.000 eur.



Vyššie príjmy bude mať mesto v rámci projektov kontaktného centra a technickej pomoci pri udržateľnom mestskom rozvoji, vyšší príspevok dostane i z Environmentálneho fondu na základe percenta vytriedenia odpadov.



Do druhej úpravy rozpočtu radnica zahrnula i prostriedky od Úradu vlády SR na rekonštrukciu mostného objektu na Košovskej ceste a zvýšenia bezpečnosti chodcov na Mariánskej ulici. Vyššie príjmy predikuje i z predaja pozemkov, naopak nižšie za predaj budov. Obchodné verejné súťaže vyhlásila na nebytový priestor na Malookružnej ulici, pozemky v priemyselnom parku I. a II., pozemky v extraviláne mesta, objekt na Košovskej ceste a objekt bývalej materskej školy na Ulici Š. Závodníka.



Druhá rozpočtová zmena je podľa mestského poslanca Branislava Gigaca založená na veľkolepom rozpredaji majetku obyvateľov, prostredníctvom ktorého tak mesto zabezpečuje rozvoj. Samospráva by podľa neho mala začať šetriť sama na sebe.



Viceprimátor Michal Dobiaš reagoval, že v rámci druhej úpravy rozpočtu síce dochádza k navýšeniu príjmov a výdavkov, ale ide o účelovo viazané prostriedky, ktoré mesto dostáva na financovanie školstva, sociálnych vecí či dotácie z fondov Európskej únie. "Zároveň dochádza k zníženiu výdavkov, ako i príjmov o milión eur. Reagovali sme tak na veľmi zlú finančnú situáciu, ktorá je ovplyvnená i predpokladaným poklesom podielovej dane a iných príjmov," doplnil. Dobiaš zaradenie predaja neupotrebiteľného majetku označil za legitímny nástroj.



Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta na tento rok počíta s navýšením celkových príjmov a celkových výdavkov zhodne o sumu 1.039.215 eur. Rozpočet je po jeho schválení vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov vo výške 59.492.053 eura.