Prievidzská samospráva uvažuje o zákaze hazardu, uvedomuje si riziká

Prievidza 6. októbra (TASR) - Prievidzská samospráva sa problematikou celoplošného zákazu hazardu na území mesta zaoberá a pripúšťa v systéme zmeny. Uvedomuje si však i možné riziká, ktoré by zo zákazu hazardných hier po schválení nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN) vyplynuli. Pre TASR to v utorok uviedol hovorca mesta Michal Ďureje.



„Hazardné hry sa môžu ľahko pretransformovať na inú formu aktivít ako napríklad zábavný priemysel alebo vzniknú čierne herne. Taktiež je v tomto smere dôležitý fakt, že mestá Prievidza a Bojnice, ale aj Nováky nie sú od seba veľmi vzdialené, a teda plošný zákaz herní len v jednom zo spomínaných miest by nemusel priniesť očakávaný efekt,“ upozornil Ďureje. Z pohľadu zákazu hazardných hier by tak mestá podľa neho mohli postupovať koordinovane. „To všetko sú otázky, na ktoré sa snažíme pripraviť riešenia,“ podotkol.



Novela zákona dáva samosprávam pri určovaní zákazu značnú slobodu, ale aj značnú mieru ochrany pred možnými súdnymi spormi zo strany majiteľov herní, pripomenul ďalej Ďureje. Problematikou možného zákazu hazardu na území mesta sa samospráva zaoberá, na požiadavku mestskej poslankyne Natálie Svítkovej stanovila k tejto téme pracovné rokovanie.



Plošný zákaz hazardu a herní bude mať vplyv i na mestský rozpočet. „V roku 2019 predstavovali výťažky z lotérií a hazardných hier sumu 315.205 eur,“ vyčíslil hovorca mesta.



Novelu zákona o hazardných hrách, na základe ktorej budú môcť mestské zastupiteľstvá prostredníctvom VZN zakázať hazardné hry na území mesta bez predloženia petície, schválila Národná rada SR uplynulý týždeň. Nová legislatíva, ktorá má byť účinná od 1. novembra 2020, zároveň zakazuje umiestňovanie herní na vodorovnú vzdialenosť menej ako 500 metrov od školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a ubytovne mládeže, ak to stanoví obec VZN.