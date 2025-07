Prievidzská samospráva vybuduje nové chodníky

Prievidza 21. júla (TASR) - Samospráva Prievidze vybuduje dva nové chodníky. Komunikácie pre peších budú v Necpaloch a Starom meste, zlepšiť majú pešiu dostupnosť a bezpečnosť pre chodcov. Do ich výstavby radnica investuje približne 38.000 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.



Dvojica nových komunikácií vznikne v lokalitách Gazdovská ulica - Veľkonecpalská ulica a Ulica A. Škarvana - Nábrežie sv. Cyrila.



Viceprimátor Michal Dobiaš podotkol, že ide o zdanlivo menšie, ale z hľadiska každodenného komfortu veľmi dôležité investície. „Tieto chodníky zlepšia bezpečnosť peších a vytvoria priame prepojenia tam, kde doteraz chýbali. Som rád, že dokážeme reagovať na podnety obyvateľov i poslancov mestského zastupiteľstva a krok po kroku zlepšovať verejný priestor,“ uviedol.



Novovybudovaný prepojovací chodník medzi Gazdovskou ulicou a Veľkonecpalskou ulicou bude mať šírku dva metre a dĺžku približne 21 metrov. „Obyvateľom z okolitých bytových domov prinesie bezpečný pohyb bez hrozby kolízie s autami,“ priblížila vedúca odboru stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia mestského úradu Andrea Nikmonová.



Nový chodník bude podľa nej nadväzovať na chodník na Gazdovskej ulici a povedie pozdĺž bytového domu so súpisným číslom 3103 až po existujúcu komunikáciu pre peších na Veľkonecpalskej ulici.



„Stavebné práce pozostávajú z vybúrania existujúcich parkových obrubníkov, odstránenia ornice, vyhotovenia podkladových vrstiev, položenia novej betónovej dlažby a úprav terénu dotknutého výstavbou,“ opísala Beňadiková.



Zhotoviteľom diela bude spoločnosť Ekostav Prievidza, samospráva jej zaplatí 6899,21 eura. Stavenisko firme mesto odovzdalo v polovici júla, so stavebnými prácami začne približne do štyroch týždňov a potrvajú do októbra. Momentálne zhotoviteľ realizuje vytýčenie inžinierskych sietí a stavby.



Samospráva v júli začne realizovať výstavbu aj druhého chodníka, ktorý spojí Ulicu A. Škarvana a Nábrežie sv. Cyrila. „Stavba bude zahŕňať výkopové práce pre konštrukciu nového chodníka a realizáciu nových podkladových vrstiev. Nový kryt chodníka je navrhnutý z betónovej dlažby. Plocha chodníka je 171,5 štvorcových metrov. Súčasťou prác bude aj osvetlenie,“ doplnila Nikmonová.



Práce na výstavbe nového chodníka bude realizovať spoločnosť Lemas so sídlom v Prievidzi. S výstavbou začne v pondelok, dokončiť ju má do septembra. Celkové náklady sú vo výške 30.990,71 eura.