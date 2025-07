Prievidzské letisko hostí Majstrovstvá Európy juniorov v lietaní

Prievidza 5. júla (TASR) - Letisko v Prievidzi hostí Majstrovstvá Európy (ME) juniorov v bezmotorovom lietaní. Od nedele (6. 7.) do 19. júla sa tam predstaví takmer 50 pilotov z 15 krajín, nesúťažne i Japonec. Otvárací ceremoniál medzinárodnej súťaže, ktorú organizujú Aeroklub Prievidza, Slovenský národný aeroklub a Medzinárodná letecká federácia, bol v sobotu v Bojniciach. Zúčastnil sa na ňom aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý).



„Na siedmom ročníku ME juniorov sa zúčastní 48 pilotov z 15 krajín. Súťaží sa v dvoch kategóriách - klub a štandard, v Prievidzi sa ME juniorov konajú po prvý raz. V roku 2010 sme organizovali majstrovstvá sveta a v roku 2019 i ME,“ povedal riaditeľ súťaže Tomáš Bobok.



Piloti podľa neho budú v prípade priaznivého počasia súťažiť od nedele až do 19. júla. „My im vypíšeme úlohu. Môžu letieť z Prievidze do Čadce, na Kráľovu hoľu, do Nitry a späť, čo je približne 400 kilometrov. My ich vyvlečieme do výšky 600 metrov nad Bojnice a oni si už potom len s pomocou prírody a stúpavých prúdov musia poradiť. Kto túto trať uletí najrýchlejšie, ten vyhráva daný deň a získava body. Na konci ich spočítame a máme výsledky,“ priblížil s tým, že piloti sa počas súťažných úloh budú môcť pozrieť aj do Českej i Poľskej republiky.



Treťou generáciou, ktorá lieta súťažne na vetroňoch a predstaví sa i na ME za Slovenskú republiku, je 25-ročná Viktória Divoková zo Spišskej Novej Vsi. „Keďže u nás lieta celá rodina, dá sa povedať, že som bola na letisku oddojčená. Chodila som tam už ako malá a mojím snom bolo začať s bezmotorovým lietaním hneď, ako to bolo možné, v 15 rokoch. K bezmotorovému lietaniu ma doviedli môj starý otec a môj otec, ktorí boli zároveň moji inštruktori a moji tréneri na pretekoch,“ ozrejmila Divoková a podotkla, že tak pokračuje v rodinnej tradícii.



Podujatie finančne podporilo Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR, povedal minister športu Huliak. Majstrovstvá Európy sú podľa neho príležitosťou i pre turizmus. „V našom záujme je v prvom rade spojiť šport a cestovný ruch. Prídu sem športovci so svojím komparzom, je to nemálo ľudí, ktorí tu potrebujú týždeň jesť, spať, kultúrne sa vyžiť, kúpiť si regionálne výrobky. Šport s cestovných ruchom je jednou z alternatív, ktoré dokážu napĺňať štátny rozpočet,“ dodal šéf rezortu.