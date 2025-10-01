< sekcia Regióny
Prievidzské ZŠ zaviedli ranné kruhy, prinášajú už aj prvé výsledky
Prievidza 1. októbra (TASR) - Základné školy (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza zaviedli ranné kruhy. Krátke stretnutia, ktoré prinášajú deťom aj učiteľom priestor na zdieľanie, posilňujú vzťahy v triede a podporujú duševnú pohodu, už podľa radnice prinášajú prvé výsledky. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Ministerstvo školstva ranné kruhy odporúča ako jednoduchý a účinný nástroj na budovanie pozitívnej klímy v triedach a na podporu emocionálnej gramotnosti. Aj v našich mestských školách sú tieto aktivity realizované a prinášajú prvé výsledky,“ uviedla vedúca oddelenia školstva Mestského úradu v Prievidzi Beáta Jelačičová.
Na ZŠ s materskou školou (MŠ) na Malonecpalskej ulici sa žiaci stretávajú v ranných kruhoch pravidelne už druhý školský rok. „Každý pondelok pred prvou hodinou si vyhradíme desať minút, počas ktorých otvárame týždennú tému. Spoločne sa tak lepšie naladíme na školský deň aj celý týždeň,“ vysvetlila riaditeľka Ľubomíra Holíková.
Pri realizácii aktivít žiaci a učitelia využívajú rôzne podporné materiály - kartičky emócií, motivačné texty, hry na aktivizáciu a zlepšenie koncentrácie, inokedy zasa aktivity na upokojenie. „Žiaci, ale aj triedne učiteľky majú priestor na vyjadrenie svojich pocitov, záujmov či zážitkov po víkende. Spočiatku mali žiaci problém zdieľať s inými, čo prežívajú a ako sa cítia, zrozumiteľne sa vyjadriť, popísať situáciu, vyjadriť svoj názor, ale postupom času je to pre nich prirodzenejšie, ľahšie,“ priblížila Holíková.
Okrem zdieľania svojho prežívania škola podľa nej realizuje rôzne aktivity na podporu vzťahov v kolektíve, komunikačných a sociálnych zručností, aktívneho počúvania i prevenciu konfliktov.
Ranné kruhy na ZŠ na Mariánskej ulici dostali podobu tzv. ranných triednych komunít. „V utorky a piatky od 7.40 do 7.55 h diskutujú triedni učitelia so žiakmi na rôzne témy a riešia aktuálne problémy. Podľa potreby prizývame aj podporný tím alebo vedenie školy,“ spresnil riaditeľ školy Jozef Macko.
ZŠ na Rastislavovej ulici sa podľa jej riaditeľky Kataríny Machovej zase zameriava na budovanie pozitívnej atmosféry v triede, zlepšenie duševnej pohody, upokojenie sa, zvládanie stresu a emócií, lepšiu prípravu na vyučovanie či rozvoj aktívneho počúvania.
„Dôležitú úlohu tam zohráva aj školský psychológ. Na základe anonymných dotazníkov zisťuje, ako sa deti v škole cítia, či sa cítia bezpečne, čo sa im páči, čo by radi zmenili,“ ozrejmila Beňadiková.
Na základe výsledkov dotazníka a komunikácie s triednym učiteľom potom podľa nej psychológ pracuje podľa vypracovaného časového harmonogramu s triednymi kolektívmi na zlepšení duševnej pohody detí, pozitívnejšej atmosfére v triede a znížení sociálno-patologických javov.
