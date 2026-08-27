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Prievidzskí kriminalisti objasnili krádež v obchode v Prievidzi
Prípad sa podarilo policajtom objasniť dôslednou operatívnou činnosťou, zadovážením potrebných dôkazov a následnou podrobnou analýzou kamerových záznamov.
Autor TASR
Prievidza 27. augusta (TASR) - Prievidzskí kriminalisti objasnili krádež rôzneho tovaru v jednej z maloobchodných prevádzok v Prievidzi. Obvineniu z prečinu krádeže v tejto súvislosti čelí 57-ročný muž. TASR o tom vo štvrtok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
Prípad sa podarilo policajtom objasniť dôslednou operatívnou činnosťou, zadovážením potrebných dôkazov a následnou podrobnou analýzou kamerových záznamov. „Podľa doteraz zistených skutočností muž koncom júna vošiel do predajne, zobral z regálu nákupnú tašku a vložil do nej rôzny tovar. Jeho konanie si všimli pracovníčky predajne, ktoré ho vyzývali, aby tovar vrátil. Muž však nereagoval a bez zaplatenia chcel z predajne odísť,“ uviedla Krajčíková.
Doplnila, že jedna z predavačiek sa osobu pokúsila pri odchode zastaviť, zabrániť tak krádeži a tašku mu zobrala. Muž sa však vrátil a tašku jej z rúk vytrhol, vec si uchoval vo svojej moci násilím a z miesta ušiel. „Policajti u 57-ročného muža našli aj niekoľko odcudzených vecí, ktoré boli vrátené poškodenej spoločnosti. Spôsobená škoda nepresiahla 700 eur,“ ozrejmila hovorkyňa.
Policajti v danej veci aj naďalej vykonávajú potrebné procesné úkony. V prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody až na dva roky.
„Aj uvedený prípad poukazuje na dôsledný prístup policajtov pri objasňovaní majetkovej trestnej činnosti v maloobchodných prevádzkach. Cieľom je páchateľov identifikovať, zaistiť odcudzený majetok a predchádzať obdobnej trestnej činnosti,“ skonštatovala policajná hovorkyňa.
Prípad sa podarilo policajtom objasniť dôslednou operatívnou činnosťou, zadovážením potrebných dôkazov a následnou podrobnou analýzou kamerových záznamov. „Podľa doteraz zistených skutočností muž koncom júna vošiel do predajne, zobral z regálu nákupnú tašku a vložil do nej rôzny tovar. Jeho konanie si všimli pracovníčky predajne, ktoré ho vyzývali, aby tovar vrátil. Muž však nereagoval a bez zaplatenia chcel z predajne odísť,“ uviedla Krajčíková.
Doplnila, že jedna z predavačiek sa osobu pokúsila pri odchode zastaviť, zabrániť tak krádeži a tašku mu zobrala. Muž sa však vrátil a tašku jej z rúk vytrhol, vec si uchoval vo svojej moci násilím a z miesta ušiel. „Policajti u 57-ročného muža našli aj niekoľko odcudzených vecí, ktoré boli vrátené poškodenej spoločnosti. Spôsobená škoda nepresiahla 700 eur,“ ozrejmila hovorkyňa.
Policajti v danej veci aj naďalej vykonávajú potrebné procesné úkony. V prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody až na dva roky.
„Aj uvedený prípad poukazuje na dôsledný prístup policajtov pri objasňovaní majetkovej trestnej činnosti v maloobchodných prevádzkach. Cieľom je páchateľov identifikovať, zaistiť odcudzený majetok a predchádzať obdobnej trestnej činnosti,“ skonštatovala policajná hovorkyňa.