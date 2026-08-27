Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 27. august 2026Meniny má Silvia
< sekcia Regióny

Prievidzskí kriminalisti objasnili krádež v obchode v Prievidzi

.
Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Prípad sa podarilo policajtom objasniť dôslednou operatívnou činnosťou, zadovážením potrebných dôkazov a následnou podrobnou analýzou kamerových záznamov.

Autor TASR
Prievidza 27. augusta (TASR) - Prievidzskí kriminalisti objasnili krádež rôzneho tovaru v jednej z maloobchodných prevádzok v Prievidzi. Obvineniu z prečinu krádeže v tejto súvislosti čelí 57-ročný muž. TASR o tom vo štvrtok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.

Prípad sa podarilo policajtom objasniť dôslednou operatívnou činnosťou, zadovážením potrebných dôkazov a následnou podrobnou analýzou kamerových záznamov. „Podľa doteraz zistených skutočností muž koncom júna vošiel do predajne, zobral z regálu nákupnú tašku a vložil do nej rôzny tovar. Jeho konanie si všimli pracovníčky predajne, ktoré ho vyzývali, aby tovar vrátil. Muž však nereagoval a bez zaplatenia chcel z predajne odísť,“ uviedla Krajčíková.

Doplnila, že jedna z predavačiek sa osobu pokúsila pri odchode zastaviť, zabrániť tak krádeži a tašku mu zobrala. Muž sa však vrátil a tašku jej z rúk vytrhol, vec si uchoval vo svojej moci násilím a z miesta ušiel. „Policajti u 57-ročného muža našli aj niekoľko odcudzených vecí, ktoré boli vrátené poškodenej spoločnosti. Spôsobená škoda nepresiahla 700 eur,“ ozrejmila hovorkyňa.

Policajti v danej veci aj naďalej vykonávajú potrebné procesné úkony. V prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody až na dva roky.

„Aj uvedený prípad poukazuje na dôsledný prístup policajtov pri objasňovaní majetkovej trestnej činnosti v maloobchodných prevádzkach. Cieľom je páchateľov identifikovať, zaistiť odcudzený majetok a predchádzať obdobnej trestnej činnosti,“ skonštatovala policajná hovorkyňa.
.

Neprehliadnite

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

SMATANA: O zdravotnom stave ľudí nerozhoduje iba kvalita nemocníc

ŠIPOŠ: Cieľom Hnutia Slovensko je, aby sa bez nás nedala zložiť vláda

Vláda: Národnú radu by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním