Prievidzskí mestskí policajti začali rozdávať reflexné pásky

Prievidza 30. októbra (TASR) - Prievidzskí mestskí policajti začali s príchodom sychravých dní rozdávať počas svojej činnosti obyvateľom reflexné pásky. Pomôcky, prostredníctvom ktorých sú účastníci cestnej premávky viditeľnejší, môžu zabrániť tragédii. Informovala o tom referentka kancelárie primátorky mesta Michaela Beňadiková.



"Nielen nemotoroví účastníci cestnej premávky by mali vo zvýšenej miere dbať na nosenie reflexných prvkov alebo doplnkov, ktoré výrazne zvyšujú ich bezpečnosť. Často ide o prvky, ktoré nie sú drahé, no ich efekt je nesporný," podotkla Beňadiková.



Reflexná páska by mala byť podľa nej trvale súčasťou školskej alebo nákupnej tašky, batožiny, ruksaku alebo dámskej kabelky.



Na zvýšenú viditeľnosť by mali dbať aj cyklisti alebo kolobežkári. "Cyklistické oblečenie spravidla býva vybavené reflexnými doplnkami, no tieto osvetlenie bicykla v znížených svetelných podmienkach nenahradia. Kolobežkári sa väčšinou pohybujú v civilnom oblečení, ale osvetlenie kolobežky je vhodné v každom prípade doplniť vyhovujúcimi ochrannými a svetelnými pomôckami, ktoré zvyšujú bezpečnosť," upozornil koordinátor prevencie Mestskej polície (MsP) Prievidza Vít Zajac. Reflexné pomôcky sú podľa neho určené na každodenné používanie, nie na uloženie v depozite pre budúce generácie.



MsP opakovane pripomenula aj možnosti parkovania na vyhradených miestach s parkovacím kotúčom. Ide o parkovacie miesta označené príslušnou značkou, kde je možné parkovať vymedzený čas, spravidla 30 minút. Vozidlo musí byť viditeľne označené tzv. parkovacím kotúčom, na ktorom sa vyznačí čas zaparkovania. "V prípade parkovania na takomto vyhradenom mieste nie je potrebné zasielať SMS správy, ako sa často omylom stáva. V rámci osvety, vzdelávania a prevencie budú podobne ako reflexné pásky k dispozícii i parkovacie kotúče, ktoré hliadky môžu poskytnúť v rámci služby aj pri riešení dopravných situácií v meste," uzatvoril Zajac.