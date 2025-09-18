< sekcia Regióny
Prievidzskí mestskí policajti zachránili počas týždňa dvoch ľudí
Prvý zásah absolvovali mestskí policajti 6. septembra v skorých ranných hodinách. Na parapete siedmeho poschodia na Šulekovej ulici sedel muž s nožom v ruke, ktorý vykrikoval, že chce skočiť.
Autor TASR
Prievidza 18. septembra (TASR) - Mestskí policajti z Prievidze zachránili počas jedného septembrového týždňa dva ľudské životy. Rovnaká hliadka pomáhala mužovi, ktorý sa vyhrážal, že sa zabije, i staršiemu mužovi v bezvedomí. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Prvý zásah absolvovali mestskí policajti 6. septembra v skorých ranných hodinách. Na parapete siedmeho poschodia na Šulekovej ulici sedel muž s nožom v ruke, ktorý vykrikoval, že chce skočiť. „Hliadka mestskej polície (MsP) okamžite vyrazila na miesto. Vďaka ich duchaprítomnosti, rozvahe a citlivému prístupu sa im podarilo muža presvedčiť, aby zišiel z parapety a odložil nôž. Následne bol odovzdaný do rúk zdravotníkov a odvezený do nemocnice,“ opísal situáciu náčelník MsP Ľubomír Pomajbo.
O pár dní neskôr požiadalo operačné stredisko rýchlej zdravotnej pomoci o spoluprácu a okamžitý výjazd hliadku MsP na ulicu Na Karasiny. Podľa informácií malo byť na mieste potrebné použiť automatický externý defibrilátor (AED), pretože muž v byte prestal dýchať.
„Po príchode do bytu našla hliadka ležať 65-ročného muža v bezvedomí, nedýchal. V tom čase sa mu už susedia snažili poskytnúť prvú pomoc. Mestskí policajti prevzali situáciu do svojich rúk a okamžite začali s resuscitáciou,“ doplnila Beňadiková.
Hliadka za pomoci AED muža podľa nej oživovala až do príchodu záchranárov a počas oživovania poskytovala asistenciu zdravotníkom do momentu, keď pacienta stabilizovali a previezli do nemocnice. Po jeho odvoze mestskí policajti zostali v byte spolu s manželkou, až kým na miesto nedorazila jej dcéra. „V kritických minútach tak dokázali udržať pacienta pri živote a pripraviť ho na ďalší odborný zásah a zároveň aj poskytnúť oporu príbuzným,“ ozrejmil Pomajbo. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby neskôr mestským policajtom poďakovalo za rýchly a profesionálny zásah.
Prvý zásah absolvovali mestskí policajti 6. septembra v skorých ranných hodinách. Na parapete siedmeho poschodia na Šulekovej ulici sedel muž s nožom v ruke, ktorý vykrikoval, že chce skočiť. „Hliadka mestskej polície (MsP) okamžite vyrazila na miesto. Vďaka ich duchaprítomnosti, rozvahe a citlivému prístupu sa im podarilo muža presvedčiť, aby zišiel z parapety a odložil nôž. Následne bol odovzdaný do rúk zdravotníkov a odvezený do nemocnice,“ opísal situáciu náčelník MsP Ľubomír Pomajbo.
O pár dní neskôr požiadalo operačné stredisko rýchlej zdravotnej pomoci o spoluprácu a okamžitý výjazd hliadku MsP na ulicu Na Karasiny. Podľa informácií malo byť na mieste potrebné použiť automatický externý defibrilátor (AED), pretože muž v byte prestal dýchať.
„Po príchode do bytu našla hliadka ležať 65-ročného muža v bezvedomí, nedýchal. V tom čase sa mu už susedia snažili poskytnúť prvú pomoc. Mestskí policajti prevzali situáciu do svojich rúk a okamžite začali s resuscitáciou,“ doplnila Beňadiková.
Hliadka za pomoci AED muža podľa nej oživovala až do príchodu záchranárov a počas oživovania poskytovala asistenciu zdravotníkom do momentu, keď pacienta stabilizovali a previezli do nemocnice. Po jeho odvoze mestskí policajti zostali v byte spolu s manželkou, až kým na miesto nedorazila jej dcéra. „V kritických minútach tak dokázali udržať pacienta pri živote a pripraviť ho na ďalší odborný zásah a zároveň aj poskytnúť oporu príbuzným,“ ozrejmil Pomajbo. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby neskôr mestským policajtom poďakovalo za rýchly a profesionálny zásah.