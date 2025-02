Prievidzskí policajti sa budú môcť s obyvateľmi spojiť i cez video

Prievidza 27. februára (TASR) - Príslušníci Mestskej polície (MsP) Prievidza sa budú môcť v prípade potreby spojiť s obyvateľmi i prostredníctvom videohovoru. Portál Bezpečie, ktorý umožňuje i četovanie či zistenie polohy volajúceho, budú od štvrtka využívať ako tretia MsP na Slovensku. Pomôže im i v prípade ľudí zo zahraničia a osôb so sluchovým postihnutím.



"Volajúci zavolá na tiesňovú linku MsP 159. Operačný dôstojník vyhodnotí, že by potreboval vedieť, kde sa volajúci nachádza a čo sa na tom mieste deje prostredníctvom kamery. S volajúcim sa dohovorí, že mu pošle SMS, na ktorú volajúci klikne a potvrdí tak prístup k polohe a kamere. V tú chvíľu dôstojník vidí, čo sa tam deje cez kameru volajúceho," priblížil Dominik Ženatý zo spoločnosti Medical information technologies.



Súčasťou portálu je podľa neho i čet s automatickým prekladom, využiť ho môžu tak nepočujúci, nemí, ale i zahraniční turisti. Obsahuje preklad z 32 jazykov. "Ďalšou funkciou je čet v reálnom čase, keď vidíme písmeno po písmene, čo volajúci píše, než by správu odoslal. Slúži to v prípade krízovej situácie, keď skolabuje, spadne. Operačný dôstojník si môže prepnúť aj kameru na prednú," doplnil.



Mestskí policajti môžu portál využiť pri menej závažných i závažnejších situáciách. "Napríklad ide o nález injekčnej striekačky, zrazenej zveri až po obťažovanie maloletých dievčat a nález ľudských pozostatkov či granátov v priehrade, čo riešili na MsP v Brne," konkretizoval Ženatý.



Preventista MsP Prievidza Vít Zajac vysvetlil, že MsP sa pre využívanie portálu rozhodla prioritne z dôvodu skvalitnenia služieb občanom a zvyšovania pocitu ich bezpečia. "V poslednom čase zisťujeme, že je veľmi dobré, ak operačný dôstojník aktívne komunikuje s oznamovateľom. Portál ponúka širokú škálu možností, ako zdokumentovať miesto, kde sa niečo deje a tým aj skvalitniť informáciu, ktorú následne posiela policajtom, aby vedeli, čo ich na mieste činu čaká, vedeli sa pripraviť. V neposlednom rade je to i zdokumentovanie následkov alebo okolností protiprávneho konania," dodal Zajac.



Systém pôvodne vznikol pre záchranné služby v Českej republike, rozšíril sa i na záchranné služby v iných krajinách a MsP, ktoré ho podľa Ženatého využívajú na dennej báze. "V ČR ho mestskí policajti používajú približne rok a pol, ide o 25 MsP, na Slovensku ho majú ešte v Prešove a Liptovskom Mikuláši," uzavrel Ženatý.