Prievidzskí seniori budú môcť využiť inteligentnú domácu asistentku

Prievidza 29. júna (TASR) - Osamelí prievidzskí seniori budú môcť využiť služby inteligentnej domácej asistentky (IDA). Poskytovanie novej sociálnej služby zaradilo mesto do príslušného všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Na svojom rokovaní tento týždeň ho schválili mestskí poslanci. Miestna norma nadobudne účinnosť 1. augusta.



Službu bude mesto realizovať v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK), ktorý na ňu získal peniaze z fondov Európskej únie. "Projekt je zameraný na to, aby sme čo najdlhšie dokázali zabezpečiť seniorom i ťažko zdravotne postihnutým pobyt v domácom prostredí, kde sa človek cíti najlepšie," pripomenula vedúca odboru školstva mestského úradu Beáta Révayová.



Technické zariadenie IDA bude podľa nej monitorovať pohyb klienta v jeho byte. "V prípade neočakávanej situácie a zaznamenania dlhšieho času bez pohybu vyšle signál a automaticky bude prepojené na sociálne oddelenie, ako i na zodpovedajúcu osobu. My klienta skontrolujeme prostredníctvom telefónu alebo vyjdeme do terénu a urobíme tak priamo na mieste. Ak nebude v poriadku, sme oprávnení zavolať záchranné zložky," priblížila.



Sociálna služba je bezplatná, jediný poplatok je za zavedenie internetu do domácnosti, v tom prípade klienti zaplatia tri eurá mesačne. "Máme už aj prvých záujemcov, inštaláciu IDA by sme radi zabezpečili v júli," doplnila Révayová.



Samospráva v zmysle nového VZN zvýšila i poplatky za stravovanie klientov, ktorí žijú v zariadení pre seniorov. "V súlade s ekonomicky oprávnenými nákladmi, čiže nárastom prevádzkových nákladov, predovšetkým cien za elektrinu a osobných nákladov, sme upravili poplatok za celodennú stravu. V poplatku sme zohľadnili i súčasné ceny potravín," zdôvodnila Révayová. V prípade bežnej stravy stúpne poplatok podľa nej na viac ako sedem eur, pri diabetickej strave na viac ako osem eur. "Ceny sme zásadným spôsobom nezvýšili, k pôvodnej sume sme pripočítali 1,80 eura, ktoré budú prerozdelené na nákup potravín a prevádzkové náklady," skonštatovala.



Pri opatrovateľskej službe zase radnica zjednotila poplatky, po novom nebudú existovať tri pásma, ale len jedno. "Nebudeme tak posudzovať príjem domácností a sadzba za jednu hodinu opatrovateľskej služby bude vo výške štyroch eur. V jednej hodine nebude len starostlivosť o osobu, ale aj starostlivosť o domácnosť," dodala Révayová s tým, že mesto službu v súčasnosti poskytuje 160 klientom.