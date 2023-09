Prievidzskí školáci môžu nominovať svojich zástupcov do rady mladých

Prievidza 13. septembra (TASR) - Mládežnícke organizácie a školské parlamenty v Prievidzi môžu opäť delegovať zástupcov do mestského mládežníckeho parlamentu - Rady mladých mesta Prievidza. Čas na to majú do 15. septembra. Informovala o tom radnica na webe mesta.



"Prievidzská mládež má možnosť presadzovať svoje záujmy, potreby či požiadavky prostredníctvom poradného orgánu mestského zastupiteľstva od roku 2018," pripomenula radnica.



Do rady mladých si môžu delegovať svojho jedného zástupcu školské parlamenty základných a stredných škôl so sídlom na území mesta a subjekty aktívne v práci s deťmi a mládežou. "Delegovaným zástupcom môže byť fyzická osoba, ktorá ku dňu úvodu funkčného obdobia, teda k 20. septembru 2023, dosiahla vek 12 rokov a nedovŕšila vek 30 rokov. Do mládežníckeho parlamentu môžu oprávnené subjekty delegovať najviac dvoch svojich zástupcov," priblížila samospráva. Členstvo v mládežníckom parlamente je podľa nej nezlučiteľné s výkonom funkcie poslanca.



Delegovaní zástupcovia majú funkčné obdobie jeden rok. Rada sa pravidelne raz mesačne stretáva na zasadnutiach, na ktorých rokuje najmä o návrhoch, aktivitách a iných výstupoch s cieľom napomáhať presadzovaniu záujmov a potrieb mladých ľudí.