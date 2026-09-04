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Prievidzskí školáci môžu opäť nominovať zástupcov do rady mladých
Svojho zástupcu môžu oprávnené subjekty delegovať doručením písomnosti alebo e-mailu komisii športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi.
Autor TASR
Prievidza 4. septembra (TASR) - Mládežnícke organizácie a školské parlamenty v Prievidzi môžu opäť delegovať zástupcov do mestského mládežníckeho parlamentu - Rady mladých mesta Prievidza. Čas na to majú do 15. septembra. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Prievidzská mládež má možnosť presadzovať svoje záujmy, potreby či požiadavky prostredníctvom poradného orgánu Mestského zastupiteľstva mesta Prievidza od roku 2018,“ spomenula vedúca kancelárie primátorky Diana Šurkalová Dušeková.
Priblížila, že do Rady mladých si môžu do 15. septembra delegovať svojho jedného zástupcu školské parlamenty základných a stredných škôl so sídlom na území mesta Prievidza a subjekty aktívne v práci s deťmi a mládežou v meste.
Delegovaným zástupcom môže byť fyzická osoba, ktorá ku dňu úvodu funkčného obdobia, teda k 20. septembru 2026, dosiahla vek 12 rokov a nedovŕšila vek 30 rokov. Členstvo v mládežníckom parlamente je nezlučiteľné s výkonom funkcie poslanca.
„Delegovaní zástupcovia majú funkčné obdobie jeden rok. Rada sa pravidelne raz mesačne stretáva na zasadnutiach, na ktorých rokuje najmä o návrhoch, aktivitách a iných výstupoch s cieľom napomáhať presadzovaniu záujmov a potrieb mladých ľudí,“ doplnila Beňadiková.
Svojho zástupcu môžu oprávnené subjekty delegovať doručením písomnosti alebo e-mailu komisii športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi.
„Rada mladých je dôležitý poradný orgán, ktorý umožňuje participovať na správe vecí verejných aj mladej generácii, budovať zodpovednosť a vzťah k mestu, a zároveň priblížiť fungovanie samosprávy,“ dodala Beňadiková.
„Prievidzská mládež má možnosť presadzovať svoje záujmy, potreby či požiadavky prostredníctvom poradného orgánu Mestského zastupiteľstva mesta Prievidza od roku 2018,“ spomenula vedúca kancelárie primátorky Diana Šurkalová Dušeková.
Priblížila, že do Rady mladých si môžu do 15. septembra delegovať svojho jedného zástupcu školské parlamenty základných a stredných škôl so sídlom na území mesta Prievidza a subjekty aktívne v práci s deťmi a mládežou v meste.
Delegovaným zástupcom môže byť fyzická osoba, ktorá ku dňu úvodu funkčného obdobia, teda k 20. septembru 2026, dosiahla vek 12 rokov a nedovŕšila vek 30 rokov. Členstvo v mládežníckom parlamente je nezlučiteľné s výkonom funkcie poslanca.
„Delegovaní zástupcovia majú funkčné obdobie jeden rok. Rada sa pravidelne raz mesačne stretáva na zasadnutiach, na ktorých rokuje najmä o návrhoch, aktivitách a iných výstupoch s cieľom napomáhať presadzovaniu záujmov a potrieb mladých ľudí,“ doplnila Beňadiková.
Svojho zástupcu môžu oprávnené subjekty delegovať doručením písomnosti alebo e-mailu komisii športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi.
„Rada mladých je dôležitý poradný orgán, ktorý umožňuje participovať na správe vecí verejných aj mladej generácii, budovať zodpovednosť a vzťah k mestu, a zároveň priblížiť fungovanie samosprávy,“ dodala Beňadiková.