Prievidzskí škôlkari sa budú vzdelávať i za pomoci malých robotov

Prievidza 18. decembra (TASR) - Prievidzskí škôlkari sa budú vzdelávať v informačných a komunikačných technológiách i za pomoci malých robotov. Samospráva do materských škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti zakúpila 17 týchto edukačných pomôcok za 5457 eur. Informovala o tom primátorka Katarína Macháčková.



"Ide o učebnú pomôcku na prvé oboznámenie dieťaťa so základným programovaním, a to prostredníctvom zábavných interaktívnych hier. Robot mTiny stimuluje logické myslenie detí," načrtla Macháčková.



Zakúpením robotov sa Prievidza podľa nej zaradila medzi prvé mestá na Slovensku, v ktorých sa deti budú môcť s pomocou robotov vzdelávať v oblasti informačných a komunikačných technológií.