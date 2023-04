Prievidzský literárny klub obnovil svoju činnosť

Prievidza 21. apríla (TASR) - Prievidzský literárny klub obnovuje svoju činnosť. Poskytne tvorivé zázemie pre mladých autorov z regiónu. Stretnutia literárne aktívnych ľudí sa konajú každý tretí utorok v mesiaci o 17.00 h v priestoroch Hornonitrianskej knižnice na Záhradníckej ulici. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



"Prísť môže každý, kto má záujem zdieľať svoju tvorbu, napredovať a pracovať na svojej literárnej ceste," uviedol prievidzský spisovateľ a redaktor Marek Mittaš.



Cieľom klubu je podľa neho podpora talentov, účasť na literárnych súťažiach, festivaloch, literárnych akciách, verejné prezentácie tvorby, stretnutia na medziklubovej úrovni aj spolupráca so spisovateľskými organizáciami na Slovensku.



Fungovanie literárnych klubov v Prievidzi má dlhú históriu. Prvý literárny klub vznikol v 70. rokoch minulého storočia pri okresnej knižnici. V roku 1976 bol vydaný aj prvý zborník poézie a prózy mladých autorov Dýchanie. Predstavil autorov regiónu, ako Daniel Hevier, Ondrej Čiliak, Jaroslav Schut, Dušan Schut, Miroslav Prachár a ďalších.



Následne činnosť literárneho klubu rozvíjal od roku 1996 Čiliak, pod ktorého vedením sa vyformovala opäť nová generácia autorov, ako Richard Miške, Diana Laslopová, Tono Mello, Vladena Teslíková či Pavol Remiaš. Neskôr sa mladí autori odčlenili od knižnice a stretávali sa pod hlavičkou Literárneho klubu Poet, ktorého činnosť pomaly ustupovala do úzadia. "Snaha pokračovať v podpore talentovaných autorov vyústila v roku 2023 do obnovy stretnutí Literárneho klubu, opäť pod hlavičkou Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi," skonštatovala Krajčiová.