Prievidzský okres bude v Rade partnerstva TSK vystupovať samostatne

Kanianka 14. septembra (TASR) - Fondy Európskej únie (EÚ) sa budú v novom programovacom období čerpať po novom, oblasti na financovanie projektov budú určovať mestá a obce. Samosprávy z okresu Prievidza sa chcú zamerať na financovanie projektov z oblastí dopravnej infraštruktúry či sociálnych vecí. V Rade partnerstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), ktorá s cieľom čerpania fondov vznikne, bude okres vystupovať samostatne.



"Budeme rešpektovať hranice okresu Prievidza. Je to aj z toho dôvodu, že máme za sebou prípravu a schválenie Akčného plánu transformácie hornej Nitry. Chceme tieto skúsenosti využiť aj pri novom programovacom období, keď sa bude kreovať rada partnerstva, kde budeme mať svoje zastúpenie," načrtol v pondelok po rokovaní v Kanianke predseda Združenia miest a obcí hornej Nitry (ZMO HN) Vojtech Čičmanec.



Zastúpenie v rade partnerstva riešili predstavitelia samospráv na základe požiadavky TSK. Rada partnerstva bude najvyšším orgánom v rámci príprav investičného a strategického rámca. Táto bude i schvaľovať všetky riešenia a projektové zámery, ktoré sa budú v rámci kraja premietať do integrovanej územnej stratégie. "Oproti predchádzajúcemu programovaciemu obdobiu tam máme jeden región navyše, a to bude región Prievidza - Nováky. V predchádzajúcom období to bol iba Trenčín a okolité obce, teraz to môže byť Prievidza, Nováky a okolité obce," ozrejmil Čičmanec s tým, že udržateľné mestské regióny budú mať samostatne vyčlenené peniaze.



"Rada partnerstva aj integrovaná územná stratégia sú veľmi dôležité, pretože to, čo sa zadefinuje do stratégie a čo schváli Rada partnerstva, bude podkladom k realizácii," skonštatoval Čičmanec. Predseda ZMO HN podľa svojich slov víta, že sa konečne menia dopytové projekty na projekty, ktoré budú definované zdola, od samospráv. "My si teraz definujeme, čo by sme chceli v rámci nášho okresu riešiť, to sa premietne do stratégie, schváli v rade partnerstva a následne by sa malo realizovať. Odpadne tak to neskutočné a nezmyselné súťaženie a súperenie, keď každá obec robila projekt na škôlku a vyhrala len jedna z nich," podčiarkol. V rámci nového programovacieho obdobia vzniknú i strategické plánovacie regióny, jeden z nich bude zastrešovať okres Prievidza.



Samosprávy z okresu Prievidza sa chcú pri definovaní cieľov opierať práve o transformáciu regiónu. "Už keď sme pripravovali strategický dokument akčného plánu, zmapovali sme si celý región. Vieme tak jednoznačne povedať, čo nás trápi v oblasti dopravnej infraštruktúry, školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí," priblížil Čičmanec. V neposlednom rade v regióne podľa neho chýba nadstavba, ktorú prezentuje i EÚ, a to zelená ekonomika a inovatívne vedecké prístupy.



Nové orgány by mali vzniknúť do konca roku 2020, rovnako tak i integrované územné stratégie. Tie sa za Slovensko zhutnia do jednej a táto bude podkladom pre rokovanie v Bruseli, ako budú nastavené jednotlivé ciele operačného programu Slovensko.