< sekcia Regióny
Prievidzský spevácky zbor Úsmev si priniesol z Talianska tri ocenenia
Zboru sa pod vedením Januchovej podarilo získať prvé miesto v kategórii ženských zborov, prvé miesto v kategórii folklór a špeciálnu cenu poroty.
Autor TASR
Prievidza 21. októbra (TASR) - Prievidzský ženský spevácky zbor Úsmev si priniesol zo súťaže v Taliansku tri ocenenia. Uspel v medzinárodnej súťaži In Canto sul Garda 2025, ktorá sa konala od 17. októbra do utorka v Riva del Garda. TASR o tom informovala dirigentka zboru Daniela Januchová.
Zboru sa pod vedením Januchovej podarilo získať prvé miesto v kategórii ženských zborov, prvé miesto v kategórii folklór a špeciálnu cenu poroty za výnimočnú dramaturgiu a precítené predvedenie slovenských ľudových tradícií.
„Na festivale sa zúčastnilo 22 zborov z celého sveta, výkony hodnotila päťčlenná medzinárodná porota zložená zo zástupcov Švédska, Talianska, Spojeného kráľovstva a Nemecka. Tá ocenila nielen technickú úroveň, ale aj emóciu, energiu a autentickosť slovenského prejavu,“ priblížila Januchová.
Skonštatovala, že spevácky zbor Úsmev opäť ukázal, že talent, odhodlanie a láska k hudbe dokážu presiahnuť hranice.
Zboru sa pod vedením Januchovej podarilo získať prvé miesto v kategórii ženských zborov, prvé miesto v kategórii folklór a špeciálnu cenu poroty za výnimočnú dramaturgiu a precítené predvedenie slovenských ľudových tradícií.
„Na festivale sa zúčastnilo 22 zborov z celého sveta, výkony hodnotila päťčlenná medzinárodná porota zložená zo zástupcov Švédska, Talianska, Spojeného kráľovstva a Nemecka. Tá ocenila nielen technickú úroveň, ale aj emóciu, energiu a autentickosť slovenského prejavu,“ priblížila Januchová.
Skonštatovala, že spevácky zbor Úsmev opäť ukázal, že talent, odhodlanie a láska k hudbe dokážu presiahnuť hranice.