Prievidzských gymnazistov navštívila preživšia holokaustu E. Umlaufová

Na snímke Eva Umlaufová číta zo svojej autobiografickej knihy študentom počas návštevy Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského, v Prievidzi 11. apríla 2022. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Prievidza/Nováky 11. apríla (TASR) - Eva Umlaufová bola prvým dieťaťom z piatich, ktoré sa narodili v pracovnom a koncentračnom tábore v Novákoch. Dnes 79-ročná preživšia holokaustu prišla v pondelok na vlastný popud na Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi, aby tamojším študentom predstavila svoj osud.spomenula Umlaufová. Rodičia sa podľa nej zobrali na jar 1942 v Trenčíne, mysleli si totiž, že manželov na transport nezoberú.Vtedajší život v tábore v Novákoch dokazujú i fotky, na ktorých je Umlaufová i so svojou mamou. Preživšia holokaustu spomenula, že dojčatá a tehotné ženy dostávali prídel mlieka či masla navyše.ozrejmila.Spolu s rodičmi ju transportovali do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Tam sa jej mame narodila jej mladšia sestra.priblížila. Mala len 23 mesiacov, keď jej podobne ako ďalším vytetovali na predlaktie číslo. Jej otec zomrel po pochode smrti v tábore v Melku blízko Mauthausenu, do Trenčína sa tak vrátila len so svojou mamou a sestrou.dodala Umlaufová.Študentom prišla predstaviť svoj osud na vlastný popud, keď sa dozvedela, že prievidzské gymnázium bolo iniciátorom postavenia pomníka na mieste bývalého tábora v Novákoch. Postavili ho tam v septembri 2017, pripomenula riaditeľka gymnázia Eleonóra Porubcová.Povolaním pediatrička a psychoterapeutka Umlaufová žije v Nemecku. Ako mladá ovdovela, neskôr sa znova vydala. Má troch synov. O svojom osude napísala i knihu.