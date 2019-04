V slovenských mestách začína jarné upratovanie

V rámci jarného upratovania bude zabezpečovaný aj zber odpadov prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov.

Prievidza 5. apríla (TASR) - Mesto Prievidza čaká jarné upratovanie. Urobiť niečo pre lepšie životné prostredie v Prievidzi budú môcť obyvatelia či podnikatelia 13. apríla. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.



"V rámci jarného upratovania bude zabezpečovaný aj zber odpadov prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov. Odpad z vyhrabávania verejných priestranstiev bude odvážať spoločnosť Technické služby mesta Prievidza," uviedol Ďureje.



Pripravené kopy biologicky rozložiteľného odpadu musia podľa neho obyvatelia oznámiť na zelenú linku mestskej firmy. "Upozorňujeme, že táto služba sa týka len odpadu zhromaždeného v deň konania podujatia. Zapojených obyvateľov upozorňujeme aj na to, aby nezmiešavali zelený odpad z vyhrabávania priestranstiev so zmesovým komunálnym odpadom," dodal.



Jarné upratovanie mesta sa uskutoční od 8.00 h do 12.00 h.



V Gelnici sa začalo jarné upratovanie

Jarné upratovania sa v piatok začalo aj v Gelnici. Radnica vyhlásila celomestskú akciu „Za krajšie mesto", ktorá potrvá do 12. apríla. Zberný dvor v areáli Technických služieb na Hnileckej ulici bude v uvedenom termíne otvorený každý deň od 8.00 h do 18.00 h, možný je aj prevoz odpadu.



V rámci jarného upratovania budú v zbernom dvore zbieraný veľkoobjemový odpad ako starý nábytok, šatstvo, koberce či matrace. Zbierať sa bude i nebezpečný odpad, medzi ktorý patria autobatérie, žiarivky, oleje, chladničky, práčky, monitory, biologický odpad v podobe lístia, trávy i konárov stromov, ale aj stavebný odpad. Ako za gelnický zberný dvor pre TASR uviedol Slavomír Brutovský, na jar sem ľudia chodievajú odovzdať odpad častejšie ako v inom období.



„Skúsenosti sú zatiaľ veľmi dobré, ľudia si zvykli, že ho máme. Nosia sem veci, ktoré aj zbierame. Väčšinou je to biologicky rozložiteľný odpad, ale tiež objemový. Čoraz lepšie je to aj so sklom a plastmi," povedal s tým, že bežne tam môžu odniesť odpad po predložení občianskeho preukazu bezplatne všetci Gelničania, výnimkou je drobný stavebný odpad. Ako pripomenul, viaceré okolité obce už majú vlastné zberné dvory.



Mesto Gelnica v súvislosti s jarným upratovaním zároveň upozorňuje na povinnosť dodržiavať ustanovenia o požiarnej ochrane, najmä na zákaz vypaľovania.



V Starej Ľubovni prebieha veľké jarné upratovanie

V rámci spoločnej akcie samosprávy a jej mestských firiem pod názvom Upracme si svoje mesto, prebieha počas tohto týždňa v Starej Ľubovni veľké jarné upratovanie. Prednosta tamojšieho Mestského úradu Alex Solár informoval, že svojimi aktivitami prispeje k iniciatíve aj Centrum voľného času, ktoré pripravilo čistenie povodí riek Jakubianka a Poprad.



„Oddelenie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia v spolupráci s mestskými spoločnosťami Ekos, s.r.o., Slobyterm s.r.o. a príspevkovou organizáciou VPS p.o., aj tento rok koordinuje práce súvisiace s jarným upratovaním. Iniciatíva je zameraná na čistenie od nahromadených nečistôt, ktoré ostali na verejných priestranstvách po zimnom období a prebieha až do 9. apríla, v závislosti od vhodných klimatických podmienok,“ priblížil Solár.



Na 17 stanovištiach v rámci mesta sú zároveň rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery na zmesový a bio odpad. Zvoz nahromadeného odpadu zabezpečia mestské spoločnosti podľa vopred dohodnutej rajonizácie mestských častí. Prednosta upozornil, že predovšetkým umiestnenie kontajnerov na bio odpad, určených na zvoz konárov, stromov, kríkov, buriny, lístia, trávy či odpadového dreva, kôry, šúp z ovocia a zeleniny, starej črepníkovej zeminy aj drevného popola, má prispieť k eliminácií spaľovania tohto druhu odpadu, ktoré je na území mesta prísne zakázané.



„V tomto období zamestnanci VPS p.o. taktiež čistenia chodníky a cesty od zimného posypu za pomoci techniky i ručnej práce pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb. Spoločnosť Ekos s.r.o. zabezpečuje čistenie zelených a hnedých plôch od listov a tuhých komunálnych odpadov po zimnom období, pričom spolu s aktivačnými pracovníkmi vykonala aj zber komunálneho odpadu na verejných priestranstvách v jednotlivých lokalitách mesta," konkretizoval Solár. Zároveň dodal, že práce budú pokračovať aj v priebehu nasledujúcich týždňov.



Do čistenia mesta sa zapojilo aj Centrum voľného času, ktoré zorganizovalo dobrovoľnú brigádu s názvom Buď aktívny - poznaj, zveľaďuj a chráň. Cieľom tejto iniciatívy je poukázať na problematiku znečistenia prírody, hlavne v okolí vodných tokov. „Vzhľadom na to, že sa prvého kola tejto brigády, zameranej na čistenie brehov rieky Jakubianka i jej okolia, zúčastnilo približne 46 dobrovoľníkov rôzneho veku a tí vyzbierali viac než 130 kilogramov odpadu, CVČ bude v tejto aktivite pokračovať aj v pondelok 8. apríla. Ďalšie kolo brigády sa zrealizuje v okolí rieky Poprad," upozornil Solár a dodal, že čistenie bude prebiehať od 14. do 16. hodiny a záujemcovia sa stretnú pri lávke cez rieku Poprad pod sídliskom.



Žilina vyhlásila výzvu "sme ZA čistejšie mesto"

Mesto Žilina vyhlásilo apríl za Mesiac čistoty a ponúka obyvateľom možnosť zapojiť sa do výzvy "sme ZA čistejšie mesto". TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Barbora Zigová.



"Vnímam, že Žilinčanov trápi nečistota a neporiadok v uliciach, v parkoch, na verejných priestranstvách. Vidíme to na množstve každodenných podnetov. Prichádzame preto s výzvou 'sme ZA čistejšie mesto'. Pridať sa môžu všetci, ktorým záleží na čistejšej a krajšej Žiline. Každý z nás môže priložiť aspoň malým kúskom ruku k dielu. Verím, že na konci mesiaca vyhodnotíme, že sme spoločne urobili kus dobrej roboty," povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.



V žilinských uliciach je už piaty týždeň vidieť autá, ktoré čistia chodníky, cesty či zeleň. "Uskutočnil sa zber nečistôt a zvyšujeme rozpočet, aby sa mohlo zrealizovať viac kosení. Žilinčania si môžu každý týždeň skontrolovať, ako sa čistia mestské časti. Na webe mesta v sekcii Občan/Mesiac čistoty je dostupný týždenný prehľad aktivít súvisiacich s čistením miestnych ciest a chodníkov od zimného posypu," uviedla Zigová.



"Táto sekcia slúži občanom, aby si mohli vyhľadať informácie, v ktorých lokalitách sú umiestnené veľkokapacitné kontajnery, na ktorých detských ihriskách vykonávame obhliadky a ktoré miestne cesty sa čistia v rámci bežnej celoročnej údržby," doplnil žilinský primátor.



Do výzvy "sme ZA čistejšie mesto" sa pridali aj žilinské základné a materské školy, ktoré si okolie vyčistia v stredu 17. apríla. Zapojiť sa môžu všetci obyvatelia Žiliny prostredníctvom plánovaných aktivít. Stačí, ak sa pridajú k dobrovoľníkom, ktorí budú počas apríla čistiť verejné priestranstvá. "Nahlásených je niekoľko verejných akcií. V sobotu 20. apríla o 11. hodine sa bude čistiť Vodné dielo Žilina. Celý Mesiac čistoty symbolicky zakončíme tradičným jarným čistením lesoparku poslednú aprílovú sobotu 27. apríla," uzavrel primátor.