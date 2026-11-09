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Prievidzu povedie B. Gigac, viceprimátorkou je N. Svítková
Väčšinu v 20-člennom MsZ majú nezávislí kandidáti, je ich 18, po jednom poslancovi majú Demokrati a KDH.
Autor TASR
Prievidza 9. novembra (TASR) - Mesto Prievidza má po 16 rokoch nového primátora. Branislav Gigac (nezávislý) v pondelok na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva v mestskej časti Malá Lehôtka zložil svoj sľub, spolu s ním i 19 z celkovo 20 mestských poslancov.
Za viceprimátorku si nový primátor zvolil Natáliu Svítkovú (Demokrati), svoju voľbu odôvodnil dôverou, ktorú voči nej má i jej silným mandátom od obyvateľov v komunálnych voľbách a vo voľbách na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).
„Zároveň plním ďalší zo svojich predvolebných sľubov. Prievidza bude mať iba jedného zástupcu primátora, nie dvoch,“ ozrejmil Gigac. Tvrdí, že prostredníctvom tohto kroku samospráva ušetrí desaťtisíce eur ročne a ušetrené financie chce využiť tam, kde ich mesto potrebuje. Svítková bude mať na starosti predovšetkým šport, financie, komunikáciu s výbormi volebných obvodov a riešenie podnetov obyvateľov.
Mestskí poslanci si na ustanovujúcom MsZ zároveň zvolili členov mestskej rady, budú nimi Katarína Čičmancová, Veronika Drábiková, Kvetoslava Ďurčová, Lukáš Zeleník a Eleonóra Porubcová. Šiestym členom je v zmysle zákona Svítková. Rovnako zvolili členov poradných orgánov MsZ a primátora, po novom ich bude päť, ďalej členov komisie pre uplatňovanie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov a komisie na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca MsZ, primátora mesta, hlavného kontrolóra mesta a orgánov mesta. Zároveň si MsZ zvolilo sobášiacich, zástupcov do rád škôl, MsZ rovnako zriadilo výbory mestských častí.
MsZ zároveň odobrilo návrh nominácií zástupcov mesta do orgánov právnických osôb založených mestom alebo s majetkovou účasťou mesta. Rovnako určilo primátorovi plat.
Väčšinu v 20-člennom MsZ majú nezávislí kandidáti, je ich 18, po jednom poslancovi majú Demokrati a KDH. Poslanecký klub Lepšia Prievidza, ktorý išiel do volieb s Gigacom, má v MsZ 11 z 20 mestských poslancov. Väčšinový poslanecký klub zároveň podpísal memorandum o spolupráci s klubom S Vami pre Prievidzu so štyrmi poslancami, ktorý vedie neúspešný kandidát na primátora a bývalý viceprimátor Norbert Turanovič.
Za viceprimátorku si nový primátor zvolil Natáliu Svítkovú (Demokrati), svoju voľbu odôvodnil dôverou, ktorú voči nej má i jej silným mandátom od obyvateľov v komunálnych voľbách a vo voľbách na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).
„Zároveň plním ďalší zo svojich predvolebných sľubov. Prievidza bude mať iba jedného zástupcu primátora, nie dvoch,“ ozrejmil Gigac. Tvrdí, že prostredníctvom tohto kroku samospráva ušetrí desaťtisíce eur ročne a ušetrené financie chce využiť tam, kde ich mesto potrebuje. Svítková bude mať na starosti predovšetkým šport, financie, komunikáciu s výbormi volebných obvodov a riešenie podnetov obyvateľov.
Mestskí poslanci si na ustanovujúcom MsZ zároveň zvolili členov mestskej rady, budú nimi Katarína Čičmancová, Veronika Drábiková, Kvetoslava Ďurčová, Lukáš Zeleník a Eleonóra Porubcová. Šiestym členom je v zmysle zákona Svítková. Rovnako zvolili členov poradných orgánov MsZ a primátora, po novom ich bude päť, ďalej členov komisie pre uplatňovanie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov a komisie na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca MsZ, primátora mesta, hlavného kontrolóra mesta a orgánov mesta. Zároveň si MsZ zvolilo sobášiacich, zástupcov do rád škôl, MsZ rovnako zriadilo výbory mestských častí.
MsZ zároveň odobrilo návrh nominácií zástupcov mesta do orgánov právnických osôb založených mestom alebo s majetkovou účasťou mesta. Rovnako určilo primátorovi plat.
Väčšinu v 20-člennom MsZ majú nezávislí kandidáti, je ich 18, po jednom poslancovi majú Demokrati a KDH. Poslanecký klub Lepšia Prievidza, ktorý išiel do volieb s Gigacom, má v MsZ 11 z 20 mestských poslancov. Väčšinový poslanecký klub zároveň podpísal memorandum o spolupráci s klubom S Vami pre Prievidzu so štyrmi poslancami, ktorý vedie neúspešný kandidát na primátora a bývalý viceprimátor Norbert Turanovič.