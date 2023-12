Prievidzu už vykurujú cez nový zdroj tepla

Prievidza 12. decembra (TASR) - Mesto Prievidza už vykurujú cez nový zdroj tepla, ktorý pochádza z obnoviteľných zdrojov energie. Doplnkom mu bude v zimných mesiacov plyn. Špičkovú kotolňu v Prievidzi, ktorá je súčasťou nového zdroja, do prevádzky v utorok spustila ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).



Ministerka vyzdvihla, že mohla do prevádzky spustiť jednu zo štyroch prevádzok nového zdroja vykurovania v rámci spoločného projektu mesta Prievidza a Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP). "Určite ma teší to, že časť finančných prostriedkov, približne 45 percent zo 43 miliónov eur, bola zo štrukturálnych fondov Európskej únie, a tak sme prispeli v rámci transformácie na rozvoj tohto regiónu a na to, aby tu občania počas zimy žili v teple a nemuseli sa báť závratných súm za teplo, ktoré by im ostatné súkromné spoločnosti vyfakturovali," skonštatovala Saková.



Nový zdroj tepla pre Prievidzu, Nováky a Zemianske Kostoľany vybudovalo Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH) za dva a pol roka po získaní osvedčenia o energetickom zdroje. Dnes je vo fáze kolaudačných procesov. V prevádzke je doplnkový plynový zdroj, ako i obnoviteľný zdroj na Bani Cigeľ i ten pre Nováky. "Verím, že tento projekt do budúcna prinesie jednak požadovanú ekológiu. Predpokladáme, že výroba tepla bude cez 60 percent z obnoviteľných zdrojov a našou snahou bude ešte navýšiť toto percento vzhľadom na to, že máme na to možnosti," ozrejmil predseda predstavenstva PTH Rastislav Januščák.



Investičné náklady celého projektu, teda i pre zdroje v Novákoch a Zemianskych Kostoľanoch podľa neho predstavujú takmer 44 miliónov eur, z toho nenávratné finančné zdroje sú vo výške 19 miliónov eur, čo je 45 percent z celkovej sumy. "Dnes máme prvý úspech stavby za sebou a dúfame, že všetko je urobené tak, že budeme zásobovať teplom mesto Prievidza bezproblémovo, bez havárií a čo najekonomickejšie," skonštatoval.



Primátorka Prievidze Katarína Macháčková priblížila, že tak ako PTH deklarovalo na začiatku výstavby zdroja, obyvatelia Prievidze budú mať teplo lacnejšie. "Je to približne o 13 percent lacnejšie oproti Slovenským elektrárňam. Tak ako pani ministerka deklarovala, že bude zachovaná ďalšia podpora pre dodávateľov tepla i odberateľov, predpokladáme, že obyvatelia ešte viac pocítia túto nižšiu sumu," dodala Macháčková.



Prievidzská spoločnosť bude od roku 2024 hlavným distribútorom a dodávateľom tepla pre Prievidzu, Nováky a Zemianske Kostoľany. Nový zdroj vykurovania buduje v nadväznosti na ukončenie všeobecného hospodárskeho záujmu výroby elektriny z domáceho uhlia. Firma v tejto súvislosti prijíma i nových zamestnancov. Do budúcna sa chce zamerať i na rekonštrukciu primárnych rozvodov v Prievidzi.



Väčšinovým akcionárom spoločnosti s 51-percentným podielom je mesto Prievidza, zvyšných 49 percent má spoločnosť Hornonitrianske bane zamestnanecká.