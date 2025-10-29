< sekcia Regióny
Prihlásenie na prax v nemocnici zjednoduší v B. Bystrici aplikácia
Nemocnica organizuje klinickú prax študentov pregraduálneho štúdia lekárskych i nelekárskych študijných programov. Ročne tam absolvuje prax okolo 3500 študentov, z nich je približne 500 medikov.
Autor TASR
Banská Bystrica 29. októbra (TASR) - Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici spúšťa online systém prihlasovania na prax pre študentov medicíny. Nová webová aplikácia prináša zásadné zjednodušenie, prehľadnosť a úsporu času pre študentov i nemocnicu, takže zložitá administratíva pri vybavovaní praxe je už minulosťou. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa Ružena Maťašeje s tým, že ich nemocnica tak robí ako prvá na Slovensku.
„Doterajší proces prihlasovania na prax bol zložitý, administratívne náročný a zdĺhavý. Študenti museli absolvovať množstvo telefonátov, e-mailovej komunikácie s referátom vzdelávania či klinickým pracoviskom. Celý proces trval aj viac než mesiac a vyžadoval osobné doručenie a podpis množstva dokumentov. Nová aplikácia vznikla ako reakcia na potrebu zefektívniť komunikáciu, odbúrať administratívu a šetriť čas i životné prostredie,“ priblížila Maťašeje.
Ako vysvetlila, študent sa teraz prihlási cez web prax.fnspfdr.sk, kde vyplní údaje, priloží potvrdenie o štúdiu a uvedie preferovaný termín praxe. Systém automaticky odošle žiadosť vedúcemu klinického pracoviska, ktorý ju elektronicky schváli. O výsledku je študent okamžite informovaný e-mailom, kde už len záväzne jedným klikom potvrdí termín a doplní potrebné súhlasy. Celý proces prebehne online, rýchlo, prehľadne a aj z mobilu.
Súčasťou je vyplnenie očakávaní pri registrácii a záverečné hodnotenie praxe študentom po jej skončení.
„Ich názor nás zaujíma, pretože naším cieľom je zlepšovať podmienky pre praxujúcich medikov. Do budúcna plánujeme rozšíriť online systém prihlasovania aj pre študentov ošetrovateľstva,“ doplnila riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.
Ako dodala, o pár rokov ich čaká rozsiahla digitalizácia procesov v novej nemocnici. „Skvalitňovanie a zefektívňovanie našich služieb elektronizáciou vnímame ako prioritu dlhodobo. Uvedomujeme si, že súčasný štandard akejkoľvek registrácie je dnes už inde ako kedysi a študentom chceme okrem zjednodušenia prihlásenia vyslať aj signál, že sme moderné zdravotnícke zariadenie otvorené inováciám a pripravené na zmeny,“ zdôraznila Lapuníková.
