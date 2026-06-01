Prihlásiť najkrajšiu zastávku roka do súťaže možno do 15. júla
Autor TASR
Banská Bystrica 1. júna (TASR) - Organizátor integrovaného dopravného systému v Banskobystrickom samosprávnom kraji (IDS BBSK) spúšťa od 1. júna súťaž Zastávka roka 2026. Jej cieľom je oceniť estetiku a architektúru autobusových zastávok a motivovať obce i jednotlivcov k starostlivosti o tento dôležitý verejný priestor a okolie. TASR o tom v pondelok informovala vedúca útvaru marketingu a komunikácie IDS BBSK Lenka Štepáneková s tým, že nominácie sú otvorené do 15. júla.
Aktuálne je na území BBSK viac ako 2300 autobusových zastávok, z ktorých drvivá väčšina je vo vlastníctve a správe miest a obcí.
„Cestovanie verejnou dopravou nie je len o samotnej jazde autobusom, ale aj o prostredí, v ktorom cestujúci trávia čas pri čakaní na svoj spoj. Chceme oceniť tie obce a mestá, ktoré sa o svoje zastávky príkladne starajú. Hľadáme zastávky, ktoré sú čisté, estetické a architektonicky zaujímavé. Často je to i zásluha miestnych komunít, ktoré by sme radi vyzdvihli a podporili pri ďalšej diskusii o kvalite verejného priestoru,“ vysvetlil riaditeľ IDS BBSK Radoslav Vavruš.
Nominácie sa začali 1. júna a potrvajú do 15. júla. Zapojiť sa môžu mestá, obce, organizácie i jednotlivci z radov širokej verejnosti. Nominovať je možné zastávky na území BBSK, ktoré sú obsluhované regionálnou autobusovou dopravou a vynikajú svojou architektúrou, výzdobou, komunitným príbehom, atraktívnym umiestnením alebo výnimočným výhľadom do okolia. Nomináciu stačí zaslať e-mailom na adresu zastavkaroka@idsbbsk.sk. K nej treba pripojiť názov, fotografiu a presnú lokalitu zastávky plus krátky popis, prečo je výnimočná. O víťaznej rozhodne verejnosť v online hlasovaní od 1. augusta do 10. septembra na www.idsbbsk.sk/zastavkaroka.
Ako pripomenula Štepáneková, IDS BBSK zároveň pripravil pre obce prehľadnú Príručku atraktívnej verejnej dopravy, v ktorej zástupcovia samospráv nájdu všetky dôležité informácie o fungovaní IDS aj o tom, ako autobusovú zastávku na svojom území zriadiť a správne pomenovať.
