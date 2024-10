Prihlášky na trh Pamiatka zosnulých prijíma B. Bystrica do 4. októbra

Banská Bystrica 1. októbra (TASR) - Ešte do 4. októbra majú predajcovia čas poslať svoje prihlášky na banskobystrický magistrát a byť tak súčasťou príležitostného trhu Pamiatka zosnulých v meste pod Urpínom. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Mesto tento trh pripravuje v jesennom období každý rok. Tohtoročný sa uskutoční od 25. októbra do 3. novembra, v čase od 9.00 do 18.00 h na Námestí Štefana Moysesa. Tematickým zameraním trhu bude predaj živých kvetov, kytíc, slamienok, ikebán, čečiny, sviečok a kahancov. Potrebné tlačivá sú dostupné na webe mesta. Vybraným účastníkom príležitostného trhu mesto doručí oznámenie so súhlasným stanoviskom a podmienkami predaja do 11. októbra.